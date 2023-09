Klimademo in Frankfurt: „Wir haben keine Wahl!“

Von: Thomas Stillbauer

Den Slogan gab es bei der Demo 2021 schon mal. © Peter Jülich

Die „Fridays for Future“ fordern ein Jugendwahlrecht und ziehen zum Streik am 15. September in Zweifel, ob das politische System die Probleme mit dem Klima lösen kann.

Der nächste globale Klimastreik steht an. Die Frankfurter Abteilung der „Fridays for Future“ beteiligt sich wie gewohnt und stellt ihre Demonstration am Freitag, 15. September, diesmal unter das Motto „Wir haben keine Wahl“. Das bezieht sich natürlich auf die hessische Landtagswahl am 8. Oktober, bei der sich die schwarz-grüne Koalition zur Wiederwahl stellt und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das Amt der Ministerpräsidentin erringen möchte.

Die Bekämpfung der Klimakrise spiele auch im hessischen Wahlkampf eine zentrale Rolle, betonen die Frankfurter „Fridays“, denn: „Wir erleben aktuell, wie ein Hitzerekord den nächsten bricht und die Nachrichten immer wieder mit Berichten über neue Umweltkatastrophen gefüllt sind.“ Den Wählerinnen und Wählern müsse bewusst sein, „dass die klimapolitischen Entscheidungen in Hessen globale Auswirkungen haben und die Folgen des Klimawandels uns alle, vor allem die Menschen im globalen Süden, betreffen“.

Dennoch, kritisiert „Fridays“-Sprecherin Lena, werde einem Drittel der Menschen in Hessen das Wahlrecht bei der Landtagswahl verwehrt, weil sie keinen deutschen Pass hätten oder unter 18 Jahre alt seien. So würden gerade die Menschen ausgeschlossen, die besonders von den Wahlergebnissen – „wie dem Erstarken von faschistischen Parteien oder der hessischen Klimapolitik“ – betroffen seien. Lena: „Gemeinsam fordern wir daher ein Wahlrecht für Menschen ohne deutschen Pass und ab 16!“

Jedoch hätten auch die Wahlberechtigten am 8. Oktober nicht die Möglichkeit, eine klimagerechte Zukunft zu wählen, kritisiert die Klimaschutzbewegung: „Keine der zur Wahl stehenden Parteien hat ein Wahlprogramm, dass zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens genügt.“ Es sei fraglich, „ob für Parteien in unserem kapitalistischen System überhaupt die Möglichkeit besteht, Klimagerechtigkeit durch parlamentarische Arbeit umzusetzen“.

„Der Klimawandel lässt uns keine Wahl, wir müssen jetzt handeln“, fordert Sprecherin Lena. „Lediglich zur Hessenwahl zu gehen, sein Kreuz zu setzen und sich dann zurückzulehnen, ist keine Option.“ Wenn keine der Parteien eine klimagerechte Politik vertrete, „müssen wir uns jetzt vernetzen und uns außerparlamentarisch für eine klimagerechte Welt einsetzen“.

Dazu soll die Demonstration Gelegenheit geben. Nach der Ankunft auf dem Campus Bockenheim wollen sich einige Klimagerechtigkeitsbewegungen mit ihren Aktionsformen im Studierendenhaus vorstellen.

Die Demonstration der „Fridays for Future Frankfurt“ beginnt am Freitag, 15. September, um 15 Uhr an der Alten Oper und zieht von dort zum Campus Bockenheim.