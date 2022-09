„Klima auf Tour“ startet auf dem Frankfurter Römerberg

Von: Thomas Stillbauer

Die Route der Klimatour. © Privat

Die Gemeinschaftsaktion zur Nachhaltigkeit macht Station an mehreren hessischen Orten – auch in Dannenrod.

Mit Lastenrad-pop-up-Ständen quer durch Hessen: An diesem Sonntag, 18. September, beginnt die Unternehmung „Klima auf Tour“ um 10 Uhr auf dem Frankfurter Römerberg. Dann startet der Konvoi aus Lastenrädern zu seiner Mittelhessen-Tour. Mit an Bord: eine Mitmach-Ausstellung im Pop-up-Format, also schnell aufzubauen, schnell einzupacken. „Jung und Alt sind an sechs Stationen in Hessen eingeladen, sich über Nachhaltigkeitsthemen zu informieren, ins Gespräch zu kommen und eigene Möglichkeiten eines klimabewussten Handelns kennenzulernen“, locken die Kooperationspartnerinnen und -partner: das Naturschutzhaus Weilbacher Kiesgruben, das Umweltzentrum Hanau, der Verein Umweltlernen in Frankfurt und die lokalen Energieberatungszentren. Das hessische Umweltministerium fördert die Tour als Bestandteil des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025.

An sechs Orten wird die Wanderausstellung „Klima auf Tour“ zu sehen sein. Themen sind etwa: „Was hat mein Essen mit dem Klimawandel zu tun?“, Energiesparen, Klimaschutz beim Wohnen und Bauen oder Nachhaltigkeit beim Konsum. In den Lastenrädern transportiert die Gruppe die vier Stationen der Ausstellung und verspricht ein „auffälliges und originelles Erscheinungsbild“. Es gibt auch Gelegenheit, etwas Neues aus ausrangierter Kleidung zu schaffen.

Vom Römerberg geht es am Sonntag zunächst nach Bad Nauheim-heim. Von 14 bis 17 Uhr sind dort alle auf dem Aliceplatz zum Ausprobieren und Experimentieren eingeladen. Die weiteren Stationen: Dienstag, 20. September, 11 bis 15 Uhr, Gießen, Rathausplatz. Mittwoch, 11 bis 15 Uhr: Marburg, Elisabeth-Blochmann-Platz. Donnerstag, 17 bis 19 Uhr: Dannenrod, Gäst:innenhaus, ein Zentrum der Bewegung zur Rettung des Dannenröder Forsts vor dem Autobahnbau. Freitag, 14 bis 17 Uhr: Alsfeld, Markplatz. Samstag, 11 bis 17 Uhr: Lauterbach, Bürgerfest 50 Jahre Vogelsbergkreis. Am Sonntag machen sich die Räder auf den Rückweg nach Frankfurt.

Nähere Informationen gibt es unter www.klimabildung-hessen.de/klima-auf-tour.html