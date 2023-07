Kleine Ingenieure im Untergrund

Von: Steven Micksch

Marc Schrötel (l.) und Ben Buckton im Büro von SANID. © Monika Müller

Ein Lernspiel für den Computer soll Fähigkeiten von Kindern im Mint-Bereich fördern. Das entwickelnde Frankfurter Unternehmen will Spaß und Wissensvermittlung kombinieren.

Dem Ingeniör ist nichts zu schwör, heißt es häufig in den Geschichten rund um Daniel Düsentrieb aus Entenhausen in den Lustigen Taschenbüchern von Disney. Für ein großes Genie mag das ja zutreffend sein, doch was ist mit den kleinen angehenden Ingenieuren, die ihre ersten Konstruktionen wagen wollen? Das dachten sich wohl auch das Entwicklerteam rund um Marc Schroetel von der Frankfurter Firma „SANID“ und kam auf die Idee, ein Ingenieurbauspiel für Kinder zu entwickeln. Das Land Hessen unterstützt das Serious Game, das mit der Spiel-Engine Unity entwickelt werden soll, mit 25 500 Euro.

Der initiale Einfall kam Ben Buckton. Der hatte in Australien schon Ferienkurse für Kinder gemacht und wusste, was es braucht, um die Kinder bei der Stange zu halten. Es sollte also ein Spiel sein, das vom Genre her mit „Kerbal Space Program“ zu vergleichen ist, aber „nicht so schwer“, wie Buckton sagt. Es sollte eine Nummer kleiner für Sechs- bis Zwölfjährige sein. „Kobold Underground Agency“ heißt das geplante 2D-Fahrzeugspiel der Firma. Und es soll ein Computerspiel sein, „das Eltern oder auch Lehrer mitspielen können“.

Aus Fehlern lernen

Dabei übernehmen die Spielerinnen und Spieler die Rolle von Kobolden, die sich unterirdisch vergrößern wollen. Um vorwärtszukommen, nutzen die „kleinen und niedlichen“ Wesen Fahrzeuge, die die Spieler:innen selbst bauen können. Das soll spielerisch und altersgerecht Wissen und Fertigkeiten im Mint-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) vermitteln. „Auch Runterfallen gehört dazu“, verrät Buckton schon mal. Das soll zum einen den Spielspaß hoch halten und zum anderen immer wieder zu Situationen führen, in denen die Kinder wieder zurück in die Werkstatt gehen und Änderungen am Fahrzeug vornehmen, um auf spezifische Hindernisse zu reagieren. Konsequenzen müssen sie dabei nicht fürchten. Das Ausprobieren und Fehler machen sei Teil des Spielkonzepts.

Marc Schroetel ist froh über die Landesförderung. „Das Geld hilft uns, das Risiko zu tragen. Es ermöglicht, dass wir es versuchen können.“ Im normalen Tagesgeschäft entwickelt die Firma Apps und Webapplikationen. Es seien branchenunabhängige Auftragsarbeiten. Das Team konnte auch schon Erfahrungen mit einem Sprachlernspiel sammeln. Insgesamt arbeiten elf Leute bei „SANID“ – am Koboldspiel sollen aber nur zwei Entwickler werkeln. Mit der Fördersumme soll zunächst eine Demo gebaut werden. Geplante Fertigstellung dafür ist April 2024.