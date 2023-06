Kleine Frankfurter Pinguine ganz groß

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Der Papa heißt „Hexer“. Wie cool. Links der Nachwuchs. © Zoo Frankfurt

13-facher Nachwuchs im Zoo füllt die Anlage nach dem Exodus des Frühjahrs wieder auf. Der Naturschutz-Euro hilft den Artgenossen in Südamerika.

Bei den Humboldt-Pinguinen ist das so: Mama legt ein Ei oder zwei, dann wird 38 Tage lang gebrütet, ungefähr, und daraus schlüpft jeweils ein Küken. Die Eltern Ida und Pho haben es beispielsweise so gemacht, auch Inge und Hexer hielten sich an das Verfahren.

Mitte April kam der Nachwuchs heraus und blieb erst mal schön in der Bruthöhle, auch bei den anderen Frankfurter Pinguinen, die inzwischen nachgezogen hatten. Am Ende stellt sich dann irgendwann der fertige Pinguin vor und ist fast genauso groß wie Mama und Papa – nach nur wenigen Wochen. Hexerei gewissermaßen. Im Frack.

36 weg, 13 neu

Damit ist die Frankfurter Pinguinkolonie wieder um 13 Junge gewachsen, nachdem im Frühjahr jede Menge Artgenossen abgewandert waren: 26 heim nach Mannheim, wo ihre Anlage umgebaut worden war, weitere zehn in spanische und tschechische Zoos.

Über den Nachwuchs freut sich Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD): „Das zeigt uns, dass sie sich auf der großen naturnah gestalteten Anlage sehr wohlfühlen.“ Das unterscheidet die Frankfurter Höhlen von denen vieler wildlebender Humboldt-Pinguine an den Küsten Chiles und Perus: Dort werde Guano, das Material, in das sie die Behausungen bauen, massiv abgebaut – häufig illegal, berichtet der Zoo: „Die Humboldt-Pinguine verlieren dadurch zunehmend ihre Nistplätze.“ Weil sie ohnehin im Bestand gefährdet sind, hilft der Verein Sphenisco – auch mit Geld aus dem „Naturschutzeuro“ an der Zookasse. Seit 2021 hat der Zoo nach eigenen Angaben 53 500 Euro aus diesem Beitrag für den Schutz der Humboldt-Pinguine bereitgestellt.