Klassik mit Skyline-Blick

Von: Michael Theil

Teilen

Das „Mainly Mozart“-Festival will ein junges Publikum begeistern. Das Oxalis-Quartett spielt im 25. Stockwerk des Frankfurter Park Towers.

Düstere Klänge brechen mit Mozarts verspielten Melodien. Dann wird es wieder ruhiger und verträumter. Die jungen Musiker:innen spielen konzentriert. Sie tauschen Blicke aus und stimmen jede Nuance untereinander ab. Tim Vogler hört dabei gespannt zu, wippt im Takt der Musik und macht Notizen in seinen Notenbogen.

Er leitet die Proben des Oxalis-Quartetts, das am Sonntag drei Konzerte in der Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer im 25. Stock des Frankfurter Park Towers spielt.

Die Musiker:innen heißen Stefan Besan, Tim Düllberg, Friederike Kampick und Lucija Rupert. Sie studieren gemeinsam Kammermusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.

Vogler, der mit seinem eigenen Quartett international erfolgreich ist, will den jungen Talenten vor allem das Miteinander vermitteln. „Ein Quartett fungiert als Gesamtpersönlichkeit“, sagt er. Der Anspruch der Studierenden sei es, gemeinsam zu erschließen, wie die Stücke klingen sollen und sie zusammen „zum Leben zu erwecken“.

Das Festival

„Mainly Mozart“ läuft vom 21. bis zum 30. April. Angeboten werden Soloabende, Orchester- und Chorkonzerte, Kammermusik, Opern sowie innovative Konzertformate an verschiedenen Veranstaltungsorten. Informationen zum Gesamtprogramm gibt es im Internet unter: mainly-mozart.de

„Mozart Downtown“ findet am 23. April statt. Drei Ensembles der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst spielen um 15, um 17 und um 19 Uhr an verschiedenen Orten in Frankfurt. Tickets kosten sechs Euro. Infos gibt es im Internet unter: hfmdk-frankfurt.de/mainly-mozart prmt