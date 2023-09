Kinder keltern Apfelsaft: Süßer für die Süßen – klimafreundlich

Von: Thomas Stillbauer

Zischt wie Abbelsaft. Anton und Isabella probieren den Süßen. © Renate Hoyer

Wie kommt Apfelsaft auf die Welt? Eine Frankfurter Schulklasse hat den ganzen Weg begleitet, von der Blüte bis zur Kelter. Und dabei viel übers Klima gelernt.

Ein paar Tropfen, hätte Iara geschätzt. Höchstens. Was soll schon rauskommen aus so einem Apfel. Der trieft ja nicht direkt. Der ist ja nicht nass. Also ein paar Tropfen. Einverstanden, Amelie? „Ja. Und dann ein Strahl.“

Dienstagvormittag, Streuobstwiese Eselsweg, Heiligenstock, Frankfurter Norden. Das Gras reicht manchen bis zum Knie, anderen bis zur Hüfte. Das sind die, die arbeiten müssen. Erste Station: Wasserwanne. „Wir waschen die Äpfel“, krähen Greta, Amelie, Melissa, Amed und Minal dem, der dumm fragt, im Chor entgegen. Wieso? „Damit wir Apfelsaft machen können“, erläutert Greta. Dazu müssten die Äpfel unbedingt sauber sein, schildert Amed, „wir achten darauf, dass kein Dreck mehr dran ist“, denn sonst, übernimmt Melissa, „kriegen wir dreckigen Apfelsaft“.

Lieber Saft

Und das kann ja niemand wollen. Nein, „klimafreundlichen Apfelsaft“ keltern die 22 Schülerinnen und Schüler aus der 3b der Pestalozzischule. Ob das jetzt was Neues sei, klimafreundlicher Apfelsaft, und ob der früher unfreundlich zum Klima gewesen sei, der Streuobstwiesenapfelsaft, will die Redaktion wissen – Rechercheauftrag vor Ort. Ergebnis: Nein, Streuobstwiesenapfelsaft ist schon immer klimafreundlich gewesen, sofern man die Äpfel nicht mit einem Bulldozer geerntet und mit einem Jumbo-Jet zur Kelterei geflogen hat. Aber inzwischen ist es noch wichtiger, klimafreundlich zu wirtschaften, und deshalb lernen die 22 jungen Leute aus der Pestalozzischule das ja heute.

Nicht nur das und nicht nur heute übrigens. Im Frühjahr waren sie schon mal auf der Wiese, um zu gucken, wie die Obstbäume aussehen, im Sommer wieder, berichtet Lehrerin Kathrin Isidor, „und jetzt kommen wir zum Ernten“. Außerdem schaute die Riederwälder Lerngruppe im Supermarkt, wie viel Äpfel kosten, machte ein „Apfel-Tasting“ im Klassenzimmer (also ein gemeinsames Verkosten) und widmet sich gerade dem Wochenthema Äpfel – mit einem Stargastauftritt der Biene, ohne die der ganze Laden ja gar nicht laufen würde.

Gespaltenes Verhältnis zur Biene

Wobei die Anwesenheit der Biene an der zweiten Station – Äpfel schneiden – nicht sehr willkommen ist. Bestäubungsweltmeisterin schön und gut, das hat das junge Kelterteam ja kapiert, aber Bienenstich, nein danke!

Die außerschulische Erfahrung sei enorm wertvoll, sagt Lehrerin Isidor. Lernen, dass es auch anders geht als alles im Supermarkt einzukaufen. Haben ihre Acht-, Neun-, Zehnjährigen das Thema Klimaschutz schon verinnerlicht? Bei „verinnerlicht“ schmunzelt Isidor kurz, aber seit die Klimakrise viel stärker in den Medien präsent sei, bekämen die Kinder auch eine ganze Menge davon mit. „Es ist allerdings wichtig, dass wir es immer wieder besprechen, vertiefen und aufbereiten.“

Beim Äpfelschneiden an Station zwei ist es wichtig, die faulen Stellen auszusortieren, denn: „Wir wollen ja Apfelsaft machen, keinen Faulsaft“, sagt Yassin. Das wird von Station zu Station immer deutlicher. An der Deichsel des Schredders, dritte Etappe auf dem Weg zum Saft, hängt Mia und holt alles aus ihrem Körper heraus, was er an Muskelkraft zu bieten hat. Aber erst, als sich Amelie mit dranschmeißt, läuft es rund. „Zusammen geht alles leichter“, singen sie.

Barbara Clemenz vom Verein Umweltlernen in Frankfurt, der das Streuobstprojekt mit den Kindern betreut, sieht es mit Vergnügen. Teamwork zählt auch zu den Lernzielen. Und sie ist sicher: „Im Tun erleben die Kinder beispielsweise, dass es Tiere gibt, die die Streuobstwiese brauchen, einen wichtigen Ort der Biodiversität.“ Das war besonders beim Ortstermin im Sommer zu erfahren. Das Lernen passiere dann ganz nebenbei. Etwa, dass die Äpfel in diesem Jahr kleiner sind, wegen der lange Zeit trockenen Witterung, aber dennoch süß und saftig. Dass Saft aus Konzentrat die Umwelt stärker belastet. Dass alte Apfelsorten weniger Allergien auslösen.

Äpfel aus Neuseeland?

Später, im Sitzkreis, wird Clemenz den Unterschied zwischen naturtrübem und klarem Apfelsaft erläutern, dass es besser ist, Äpfel aus der nahen Umgebung zu verwenden statt aus Chile oder Neuseeland, und zwar dann, wenn sie reif sind. Und Yassin wird „Direktsaft“ rufen. Wieder was gelernt.

Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wo waren wir? Mia und Amelie haben geschreddert. Gut. Dann kommt der Brei jetzt in den Keltertrog. Welche der vier Stationen macht am meisten Spaß? Killari: „Alles.“

Eigener Garten ist Goldes wert

Wie sich erweist, haben Pestalozzi-Drittklässlerinnen unglaublich viele Obstbäume in eigenen Gärten, die Aufzählung der einzelnen Sorten will schier nicht enden, während Pestalozzi-Drittklässler ein feines Gespür fürs Schlangestehen zum richtigen Zeitpunkt haben. Ihre akkurate Reihe hinter der Kelter deutet nicht etwa überbordenden Arbeitswillen an, sondern – alle haben Becher in der Hand – Durst. Schon fließt der braune Saft in die Trinkgefäße. Gelegenheit, über den Klimawandel zu sprechen. Einige haben Angst, dass er kommt. „Ist er nicht schon gekommen?“, fragt Greta rhetorisch. „Bei uns noch nicht“, sagt Amelie. Die Mädchen schauen nachdenklich. Einer der Jungen schwenkt seinen Becher, „Barbara!“, ruft er, „lecker!“