Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Frankfurter Kitas: Staatsanwaltschaft äußert sich

Von: Julia Lorenz

Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ihr drei Strafanzeigen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Frankfurter Kita vorgelegt worden seien (Symbolbild). © Christophe Gateau/dpa

Die Unklarheiten bei der Frage, wie viele Verdachtsfälle von Kindesmissbrauch es gibt, sind beseitigt. Seit Jahresbeginn wird außerdem das Gewaltschutzkonzept in allen Frankfurter Kitas weiterentwickelt.

Frankfurt - Der Staatsanwaltschaft liegen derzeit keine weiteren aktuelle oder kürzlich eingegangenen Strafanzeigen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Kitas vor. Das teilte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung mit. „Nach zwischenzeitlich erteilter Auskunft des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats sind nach heutigem Stand auch keine weiteren zu erwarten“, so die Sprecherin weiter.

Ermittlungen gegen zwei männliche Erzieher

Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ihr drei Strafanzeigen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Frankfurter Kindertagesstätten vorgelegt worden seien. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei männliche Erzieher. Sie sollen Kinder im Alter von drei und sechs Jahren im Intimbereich berührt und geküsst haben.

Zuerst hatte der Hessische Rundfunk über die Verdachtsfälle berichtet. In dem Bericht hatte die Frankfurter Polizei noch von fünf Strafanzeigen gegen Erzieher wegen des Verdachts von sexuellen Übergriffen gesprochen. Dabei könnte es sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft um Verfahren handeln, die bereits im ersten Quartal dieses Jahres erfasst worden seien, wie die Sprecherin dieser Zeitung mitteilte. „Es kommt immer wieder zu Strafanzeigen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Kindertagesstätten aufgrund von kindlichen Berichten über - vermeintliches oder tatsächliches - Verhalten, das durch die Anzeigenden als sexuell übergriffige Handlung durch Erziehende eingeordnet und angezeigt wird“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Solche Verfahren würden allerdings nicht in einer gesonderten Kategorie „Kita“, sondern allein unter dem Delikt „sexueller Missbrauch von Kindern“ erfasst.

Zwei der Erzieher in städtischen Kitas angestellt

Nach Angaben des Bildungsdezernats von Stadträtin Sylvia Weber (SPD) lagen dem Stadtschulamt zwischen Anfang Mai und Ende Juli vier Meldungen von „institutionell bedingten Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe“ vor. Diese Verdachtsmeldungen richteten sich gegen vier Mitarbeiter bei verschiedenen Trägern. Zwei der verdächtigten Erzieher waren bei Einrichtungen des städtischen Trägers Kita Frankfurt angestellt. Drei der vier Verdachtsfälle würden noch vom Stadtschulamt als zuständiger Aufsichtsbehörde und teilweise von der Staatsanwaltschaft geprüft. Insgesamt sieben Kinder könnten Opfer von sexuellen Übergriffen gewesen sein. Ein Fall sei bereits abgeschlossen, der Missbrauchsverdacht sei nicht bestätigt worden. Dennoch sei die betroffene Fachkraft nicht mehr in der Kita tätig.

Fokus auf konkreten Bedingungen in den Einrichtungen

„Wir arbeiten mit allen zuständigen Institutionen zusammen, um die Aufklärung der Verdachtsfälle vollumfänglich zu unterstützen“, sagte Stadträtin Weber gestern. „Der Schutz und die gesunde Entwicklung der uns anvertrauten Kinder ist unser höchstes Gut.“ Deshalb hätte die Stadt gemeinsam mit den Trägern der Kinderbetreuung bereits 2014 die Frankfurter Leitlinien zum Kinderschutz entwickelt, die für alle rund 870 Einrichtungen verpflichtend seien. Darüber hinaus begleite das Stadtschulamt seit Jahresbeginn einen Prozess zur Weiterentwicklung von Gewaltschutzkonzepten in allen Betreuungseinrichtungen für Kinder. Der Fokus liege dabei darauf, die konkreten Bedingungen in den Kitas vor Ort in einer Risiko- und Schutzanalyse zu betrachten und daraus Maßnahmen und Schutzvereinbarungen abzuleiten. Weber: „Die Kitas sind mit diesen Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls gut aufgestellt, sichere Orte für Kinder zu sein.“