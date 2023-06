Keine Sängerin für schöne Töne

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Die lettische Sopranistin Dzuna Kalnina wirbt nicht nur in Schulen für ihre Leidenschaft: die Oper. Monika Müller © Monika Müller

Die lettische Mezzosopranistin Dzuna Kalnina brilliert seit 20 Jahren für die Kammeroper Frankfurt, leitet einen Chor geflüchteter Menschen und die Initiative „Oper retten“.

Langsam erobert sich die Morgensonne Bank für Bank des Zuschauerraums. Wir sitzen vor der Konzertmuschel des Frankfurter Palmengartens. Hier feiert Dzuna Kalnina seit zwanzig Jahren große Erfolge im Ensemble der Kammeroper Frankfurt. Die lettische Mezzosopranistin brillierte etwa als „Carmen“, im „Barbier von Sevilla“, als Maria Callas, in „Die verkehrte Braut“ des jungen Gioachino Rossini. Zuletzt stand sie im Mittelpunkt von elf umjubelten Aufführungen von „Zarah und die Geister“, eines musikalisch-szenischen Abends um Leben und Werk der schwedischen Ikone Zarah Leander. Die 48-Jährige leitet das Internationale Ensemble Ruppertshain, in dem Geflüchtete aus vielen Ländern singen. Und sie kämpft um die Zukunft der Oper und ihres überalterten Publikums mit neuen Auftritts-Formaten wie „Oper rette“: Da können die Menschen sich Konzerte nach Hause bestellen.

Die Personen, die sie verkörpert auf der Bühne, sind nie eindimensional, sind oft gebrochen. „Ich bin keine Sängerin, die schöne Töne produziert“: Geradezu ein Motto für ihre Arbeit. Sie will „die Kanten“ der Figuren deutlich machen. Grandios gelang ihr das zuletzt, als sie in der griechischen Taverne „Omikron“ Zarah Leander verkörperte, eine Künstlerin, die sich auch dem nationalsozialistischen Regime als Aushängeschild zur Verfügung stellte, bei der „das Komische mit viel Bitterkeit verbunden“ war. „Ihr Leben hat seinen Preis gehabt.“ Und Kalnina zeigt das, etwa wenn sie Leanders Titel „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ als wehmütige Klage interpretiert, zuletzt nur noch gehaucht. Wieder hat sie mit Rainer Pudenz, Regisseur und Prinzipal der Kammeroper, zusammengearbeitet, wie schon so oft: „Rainer ist ein Meister darin, die Kanten der Menschen zu zeigen.“

Der Schatten vor der Bühne wandert weiter und wir sehen ihm dabei zu. Kalnina selbst hat in ihrem Leben Kanten erfahren und überwunden. Geboren wurde sie in der lettischen Hauptstadt Riga, in einer Zeit, in der Lettland noch zur Sowjetunion gehörte, es aber schon brodelte unter der Oberfläche des kleinen baltischen Landes. Die Tochter einer Lehrerin wurde schon im Alter von drei Jahren als Gesangstalent erkannt, begann sehr früh mit einer Ausbildung im System der lettischen Musikschulen. Sie gehörte dem Kinder-Chor „Dzeguze“ („Kuckuck“) an, tourte mit ihm durch die UdSSR, sang ein Programm mit lettischen Volksliedern. Noch heute interpretiert sie es als Signal des aufkommenden nationalen Selbstbewusstseins, dass das erlaubt worden war.

Dzuna bestand bald die Aufnahmeprüfung einer Schule für musikalisch besonders begabte Kinder, die sie auch als „Drillschule“ erfuhr. Sie entschied sich neben dem Gesang für das Klavier als ihr Instrument. Ständige Prüfungen. „Zweimal schlechte Ergebnisse und du flogst raus.“ Dzuna kämpfte sich durch. Eine Kindheit, in der sie kaum Kind sein durfte. „Zum Spielen blieb nicht viel Zeit.“ Aber sie verstand: „Du hat nur diese eine Chance.“ Von der Selbstdisziplin, die sie damals lernte, profitiert sie noch heute. „Ich möchte diese Zeit nicht missen.“

Immer wieder Etüden von Bach am Klavier. Doch dann eine neue Welt, als sie etwa zwölf Jahre alt war: „Ich habe mich total in die Oper verknallt.“ Die Musikschülerinnen haben freien Eintritt in das Opernhaus von Riga. „Ich habe jeden zweiten, dritten Abend in der Oper verbracht“. „Rigoletto“ von Verdi kennt sie bald „in- und auswendig“, auch der „Barbier von Sevilla“ von Rossini hat es ihr angetan. Als in der Aufführung die Stofffigur einer Katze eingesetzt wird, möchte sie unbedingt diese Katze auf der Bühne spielen. Anruf im Büro des Direktors. Es gelingt ihr sogar, mit dem Intendanten selbst zu sprechen. Der lehnt ihren Wunsch ab. Und doch formt sich in dieser Zeit der Entschluss: „Ich möchte Operngesang studieren.“

Lettland begehrte auf damals. Immer stärker wurde der Drang nach Unabhängigkeit. Im Mai 1990 beschloss das Parlament die Unabhängigkeit des Landes. Demonstrationen für die Freiheit, Dzuna mittendrin. „Wir waren alle auf den Barrikaden.“ Doch die Sowjetunion unternahm einen letzten Versuch, die Unabhängigkeit zu verhindern. Am 21. Januar 1991 stürmten Truppen des sowjetischen Innenministeriums das lettische Innenministerium in Riga, sowjetische Einheiten waren in der Stadt. Fünf Menschen starben bei Kämpfen. „Wir haben die Panzer gesehen, die Schießereien in der Stadt.“

Aber der Freiheitsdrang ließ sich nicht mehr stoppen. „Wir wollten unsere Sprache, unsere Hymne, das Gefühl war unglaublich.“ Am 20. August 1991 erklärte Lettland seine Souveränität. In der großen nationalen Aufbruchstimmung, die das Land in den 90er Jahren erfasste, begann Kalnina ihr Gesangsstudium an der Musikhochschule in Riga. Ihre fünf Jahre ältere Schwester hatte schon vor ihr diesen Weg eingeschlagen. Für die beiden nicht einfach. „Ich wollte nicht mit meiner Schwester in Konkurrenz treten.“ Als ihr angeboten wurde, mit einem Stipendium für zwei Jahre zum Studium nach Luxemburg zu gehen, griff sie zu.

Von dort der Weg nach Deutschland. Im Jahr 2000 ein Engagement beim Ensemble „Belcanto“, das die Sängerin Dietburg Spohr in Kelkheim-Fischbach bei Frankfurt leitete. Ankunft mit zwei Koffern, mehr nicht. Kalnina konnte kein Deutsch. „Ich war auf mich gestellt.“ Doch wieder kämpfte sie. Lernte Deutsch beim Goethe-Institut, erwarb das Diplom, Voraussetzung für das folgende Studium an der Hochschule für Musik in Frankfurt. Dort absolvierte sie den Meisterkurs bei der Opernsängerin Hedwig Fassbender.

Die ersten Jahre in Deutschland fasst Kalnina in einen kurzen Satz: „Es war hart.“ Die Deutschen hätten „keine Ahnung“ gehabt von den Menschen auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. „Sie schauten auf mich herab.“ Als Lettin sei sie behandelt worden, als ob sie „kulturell ganz unten“ stehe. Sie konterte mit künstlerischem Erfolg. Nahm mit dem Ensemble „Belcanto“ bald ihre erste Platte auf, mit Musik des zeitgenössischen Komponisten Wolfgang Rihm. 2003 dann das erste Vorsingen bei der Kammeroper Frankfurt. Sie wird ihre entscheidende künstlerische Heimat.

Dort sieht sich Kalnina als Mitglied einer „großen Familie“. In den Inszenierungen gebe ihr Direktor Rainer Pudenz „viel Freiheit“. Ein Verständnis sei gewachsen, das ohne lange Worte auskomme. Sie liebt die besondere Atmosphäre gerade der Aufführungen unter freiem Himmel im Sommer, das Flirrende, das sich da entwickelt: „Wenn schon während der Aufführung der erste Sektkorken knallt.“ Für die Sängerin hebt sich das wohltuend ab vom Betrieb an der großen Oper Frankfurt, an der sie zweimal sang: „Dort gibt es enormen, alltäglichen Stress.“ Die Kammeroper erlaubt ihr dagegen auch den „Spagat zwischen Familie und Bühne“. Kalnina ist zweifache Mutter. An der Kammeroper singt sie in Uraufführungen. Der Pianist Stanislav Rosenberg komponierte 2021 die Mono-Oper „Eine Reise nach Davos“ mit dem Untertitel „Über das Begehren von Macht“. Es geht um eine Frau, die darauf hofft, über den Weltwirtschaftsgipfel und einen Doktortitel die Eintrittskarte in die große Welt zu lösen. In der kühlen Atmosphäre der Kirche der Unitarischen Gemeinde zeigte Kalnina, wie diese Frau tragisch scheitert. Derzeit schreibt Rosenberg am zweiten Teil, die Uraufführung steht im Herbst 2023 an.

Die Sängerin erlebte diese Rolle als große Herausforderung: „Erst einen Monat vor der Premiere hat mir Stanislav die Partitur gegeben.“ An manchen Tagen habe sie bis fünf Uhr morgens die Noten gelernt. Sie lacht.

Inzwischen hat die Mittagswärme den Palmengarten erreicht, der Schatten unter den Bäumen lockt. Und wir kommen wie von selbst auf ein Thema, das Dzuna Kalnina nicht loslässt. Es ist der Krieg im Osten Europas, der für die Lettin viele Ängste heraufbeschwört. Und Kindheitserinnerungen weckt. Sie war sieben, vielleicht acht Jahre alt, als sie mit ihrer besten Freundin in der Straßenbahn durch Riga fuhr. Ganz unbefangen, ohne nachzudenken, stimmten die beiden Mädchen die alte lettische Nationalhymne an, die damals verboten war. Erst als eine alte Frau ihnen zuraunte, sie sollten sofort aufhören, verstummten sie erschrocken.

Und Kalnina spricht offen aus, was sie bewegt: „Ich habe Angst, dass Russland in unser Land wieder einmarschiert.“ Sie erfuhr von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern, mit denen sie zusammen auftrat, was russische Truppen in der Ukraine angerichtet hätten. Kalnina blickt nachdenklich auf die Bäume, die rund um den Zuschauerraum wachsen, sagt dann mit Nachdruck: „Ich bin Lettin!“ Sie hat schon vor einiger Zeit entschieden, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Sie schüttelt den Kopf. „Ich bin zu patriotisch.“ Mit ihren beiden Kindern spricht sie zu Hause Lettisch, sie sollen die Sprache ihres Volkes lernen.

2015 hat Kalnina eine Gesangs-Gruppe gegründet, die ihr am Herzen liegt: das Internationale Ensemble Ruppertshain. Damals strömten Zehntausende geflüchteter Menschen ins Land, so wie heute wieder. Und die Mezzosopranistin gibt ihnen die Möglichkeit, gemeinsam zu singen, Menschen aus Eritrea, Afghanistan, Iran, aus vielen anderen Ländern. Sie singen klassische Musik, auch Volkslieder ihrer Heimat. „Ich sage zu ihnen immer wieder: Zeige doch Deine Sprache, verstecke sie nicht!“

Die Sängerin denkt aber auch über die Zukunft der Oper nach, der Musik, der sie sich verschrieben hat. Die Analyse ist klar: Das Opernpublikum altert, junge Menschen interessieren sich eher wenig für diese Gattung. „Mit großer Sorge“ nimmt sie wahr, wie sehr sich ihre eigenen Kinder täglich vom Internet in den Bann schlagen lassen. Also geht Kalnina schon in die Grundschulen, um dort zu erklären, an Musikbeispielen zu zeigen, was das überhaupt ist: Oper. Und 2020, während der Corona-Zeit, hat sie ein weiteres Projekt entwickelt: „Oper rette“. Seit dem Sommer vor drei Jahren spielt sie, begleitet etwa vom Pianisten Georgi Mundrov und dem jungen Tenor Lukas Schmidt, auf Einladung vor Ort, in Krankenhäusern und Altenheimen, aber auch bei Familien.

Und die nächste Idee nimmt in ihren Gedanken schon Form an: Eine Revue mit Liedern verschiedener Generationen, mit jungen und alten Menschen gemeinsam. Dafür, sagt sie unverblümt, fehlt ihr noch „die Kohle“. Aber das kann sich ja ändern. Für die Oper, und nicht nur für sie, sieht Dzuna Kalnina nur eine Perspektive: „Bestehen wird der, der sich entwickeln wird.“