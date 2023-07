Keine Papierakten mehr beim Verwaltungsgericht Frankfurt

Von: Oliver Teutsch

Komplette Einführung der E-Akte seit Anfang Juli hakt noch etwas / Deutlich mehr Asylverfahren

Seinen Besuch beim Verwaltungsgericht Frankfurt bezeichnete Justizminister Roman Poseck (CDU) am Mittwoch als „überfällig“. Schließlich ist die Instanz in der Bockenheimer Adalbertstraße nicht nur das größte, sondern laut Poseck auch „das wichtigste“ der hessischen Verwaltungsgerichte. Die entsprechenden Häuser in Wiesbaden, Gießen und Darmstadt hatte Poseck zuvor schon auf seiner Mammuttournee durch die hessische Justiz besucht. Sich für Frankfurt mehr Zeit gelassen zu haben, könnte damit zusammenhängen, dass dort ohnehin effektiv gearbeitet wird. Laut Poseck lag die durchschnittliche Verfahrensdauer in Frankfurt im vergangenen Jahr bei 12,1 Monaten und damit deutlich unter dem hessenweiten Schnitt von 14,4 Monaten.

Und dies, obwohl oft Verfahren mit komplizierten Sachverhalten im Zusammenhang mit Bundesbehörden wie dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) oder der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) anhängig sind. Deutlich zugenommen haben auch wieder Asylverfahren. 2021 waren bei den zwölf Kammern 623 Klagen eingegangen, im vorigen Jahr waren es schon 852, für dieses Jahr wird mit rund 950 Klagen gerechnet, die zumeist von Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei eingereicht werden.

Seit dem 1. Juli arbeitet das Verwaltungsgericht Frankfurt ausschließlich nur noch mit der E-Akte, die Papierakte ist nach einem Übergangsmonat passé. Präsident Rainald Gerster zeigte sich mit den bisherigen Erfahrungen zufrieden, räumte aber ein: „Wir müssen das als lernendes System begreifen.“

Nachbesserungsbedarf gebe es im Workflow etwa bei Verfahren mit den zuvor genannten Bundesbehörden oder auch, wenn die 39 Richterinnen und Richter des Verwaltungsgerichts vertretungshalber Verfahren aus anderen Kammern übernehmen und aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gleich Zugriff auf die E-Akte bekämen.