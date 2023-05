Keine Kürzungen bei freier Kulturszene in Frankfurt

Von: Florian Leclerc

Kürzungen bei der Freien Szene oder Schließungen von Museen schließt Ina Hartwig aus. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Der Kulturausschuss spricht über den Haushalt 2023. Der sieht eine pauschale Konsolidierung bei der freien Szene vor. Konkret soll es aber keine Kürzungen geben, so die Stadträtin.

Hannah Dewor von „ID_Frankfurt“, einem Zusammenschluss freischaffender Künstler:innen, sagt, sie sei am Donnerstagabend in den Kulturausschuss gekommen, um über den Kulturetat zu sprechen. Die Frankfurter Rundschau habe berichtet, der Kulturetat soll in diesem Jahr etwa 20 Millionen sparen; die freie Kulturszene alleine wäre mit einer pauschalen Kürzung von 4,6 Millionen Euro betroffen. Gleichwohl sage die Kulturdezernentin, an der freien Szene werde nicht gespart. Wie gehe das zusammen?

Das interessiert auch Michael Müller (Linke) und Jutta Ditfurth (Ökolinx), die um Auskunft bitten. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) sagt: „Ich kann ihre Sorgen nachvollziehen.“ Dann beschwichtigt sie: Bei den Zuschussempfänger:innen werde es keine Kürzungen geben. „Ich halte meine schützende Hand darüber.“ An der kulturellen Infrastruktur werde nicht gespart. „Ich werde auch keine Museen schließen. Das mache ich nicht.“

Prekäre Situation für freie Kunstschaffende

Die Frage von Michael Müller und Jutta Ditfurth, ob es denn einen Inflationsausgleich für die Zuschussempfänger:innen gebe, verneint Hartwig. Es werde nicht gespart, aber Erhöhungen gebe es auch nicht.

Monika Linhard von „Koalition der Freien Szene Frankfurt“, die die Interessen der freien Kunstschaffenden in Frankfurt vertritt, weist im Ausschuss auf deren prekäre Lage hin. Zur Erinnerung: Etwa 1500 bildende Künstlerinnen und Künstler könnten sich für insgesamt 80 000 Euro städtische Fördermittel bewerben. Das reicht für etwa 30 größere Projekte.

„Wir werden in Anträgen Schwerpunkte setzen und die Kultur auskömmlich gestalten“, kündigt Uwe Paulsen (Grüne) an.

