Kein Königder Diebe

Von: Stefan Behr

Diebstahlsprozess gegen einen armen Teufel, dessen Leben komplett aus der Spur ist

Arsène Lupin kennt man als Gentleman und Meisterdieb. Derya A. eher nicht. Beide trennen Welten. Lupin stammt aus der Feder des französischen Autors Maurice Leblanc, A. aus Frankfurt. A. lebt mit 42 Jahren noch bei seinen Eltern, für Lupin völlig undenkbar. Arsène Lupin ist nicht zu fassen. A. wird am Dienstagmorgen von der Amtsrichterin mit „Willkommen zurück“ begrüßt.

Es sind wie oft bei A. mehrere Anklagen, die verlesen werden. Am 22. April 2021 klaute A. aus einer Gartenhütte in Sindlingen ein Fahrrad. Er suchte sich eine der wenigen Gartenhütten mit Videoüberwachung aus. Am 12. November brach A. in eine Bockenheimer Schrebergartenhütte ein, futterte dem Besitzer sämtliche Kekse weg, zog sich dessen Jacke an und kuschelte sich aufs Sofa. Als Polizei und Besitzer ihn weckten, schenkte letzterer ihm immerhin die Jacke. Am 23. April 2022 bricht A. in die Wohnung seiner Nachbarin ein, in der bereits am Vorabend eingebrochen und die darum von der Polizei versiegelt worden war. Siegelbruch ist eine eher seltene Straftat. Auch hier scheitert A. Zum einen ist in der Bude nichts mehr zu holen, zum anderen ist die Polizei noch bei der Ermittlungsarbeit, und zwar vor Ort.

Am 8. Juni knackt A. in Nied einen Geräteschuppen, findet aber nichts Stehlenswertes. Kurz darauf erbeutet er immerhin drei Werkzeugkoffer aus einem Hausflur und aus einer Wohnung eine Flasche Sekt und eine Flasche Fertigglühwein. Als er im Badezimmer einer anderen Wohnung Parfüm ausräumt, kommt der Bewohner und fragt, was das solle. „Ich wollte nur etwas klauen“, sagt A. und stellt das Parfüm zurück. Dessen Besitzer ruft trotzdem die Polizei. Bei dem Versuch zu flüchten scheitert A. an einem Zaun, der bei ihm leichte Verletzungen und an seiner Garderobe Totalschaden verursacht.

Klingt lustig. Ist traurig. Seit seiner Jugend ist A. Junkie. Sein Vorstrafenregister ist so ausufernd wie einschlägig. Er hat mehrere Haftstrafen abgesessen und mehrere Therapien abgebrochen. Ein Gutachter attestiert ihm im Prozess einen „äußerst begrenzten partnerschaftlichen Erfahrungshorizont“ und eine „streng limitierte Hemmschwelle gegen normwidriges Verhalten“. Auf gut Deutsch: Derya A. ist außer Kontrolle. Und alleine. Bis auf seine Eltern, die auch bei diesem Prozess unter den Zuschauern sitzen.

A. räumt alle Taten ein, beteuert aber glaubwürdig, sich an keine mehr erinnern zu können. Wenn er nicht einsitzt, wacht er nach eigenen Angaben meistens in fremden Gartenhütten auf. Oder im Krankenhaus. Wie er da oder dort gelandet sei, wisse er nie. Er bittet das Gericht „um eine letzte Chance“. Doch von denen hatte er bereits zu viele.

Das Gericht verurteilt A., der zur Tatzeit wie immer unter Bewährung stand, zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Eines haben A. und Lupin gemeinsam: Beide haben nie wirklich gelebt. Der Unterschied ist: A. existiert.