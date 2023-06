Kein Feuerwerk im Frankfurter Palmengarten

Von: Thomas Stillbauer

Zwischen Rosen lagern und Teelichterherzen gestalten: So war’s 2019, so wird’s nicht mehr sein. © Renate Hoyer

Und auch keine Teelichter mehr beim berühmten Rosenfest – der Nachhaltigkeit zuliebe.

Am Samstag gibt es etwa Fünf-Minuten-Lyrik, eine Tanz- und Musikperformance, Wandertheater, eine Märchenlesung. Caro Trischler spielt Jazz, Gastone rockt, und Rebekka Bakken bezaubert mit ihrer einzigartigen Stimme. Am Sonntag folgen unter anderem ein musikalischer Frühschoppen, ein Wandel-, ein Promenadenkonzert, und am gesamten Wochenende blühen die Rosen, als bekämen sie es bezahlt.

Es ist also nicht so, dass nichts los wäre im Palmengarten. Aber es wird keine Meisterwerke aus kunstvoll angeordneten Teelichtern der Besucherinnen und Besucher geben. Und auch kein Feuerwerk in der Nacht zum Sonntag. Zwischen den Rosen wird nicht mehr gelagert, und im Rausch niedergetrampelte Rabatten sollen der Vor-Corona-Vergangenheit angehören.

Damals war nämlich noch ganz anders gefeiert worden, mit 20 000 und mehr Leuten im Garten, mit hineingeschmuggelten Bierflaschen, obwohl auch vor zehn Jahren schon Glasverbot herrschte beim berühmt-berüchtigten Fest, dem erklärten Höhepunkt im Palmengartenjahr.

„Nichts darf man mehr!“, erschallt folgerichtig der Ruf derer, die weiterfeiern wollen. Aber feiern dürften sie doch, sagt Patricia Germandi, die für Veranstaltungen zuständige Palmengartensprecherin. „Es gibt kein Aus für das Lichterfest, sondern wir feiern mehrere Tage lang die Rose.“

Was der Palmengarten künftig vermeiden wolle, sagt Germandi, seien Abertausende ausgebrannte Aluschälchen der Teelichter auf den Rasenflächen – und zahllose Wachsflecken, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tags darauf entfernen müssten.

„Wir können gerade in diesen Hitzesommern eine Übernutzung der Flächen nicht mehr verantworten“, betont die Sprecherin. „Wir sind und bleiben ein Garten.“ Ein Feuerwerk mit seinem Lärm und seinen Emissionen sei nicht mehr zeitgemäß, es bedeute auch eine Gefahr für die seit Wochen ausgetrocknete Vegetation der Umgebung.

Aber: „Alle Menschen sind eingeladen, in den Garten zu kommen und zu picknicken“, sagt Germandi. Nicht mehr überall, aber auf gekennzeichneten Flächen dürften die Besucherinnen und Besucher ihre Decken ausbreiten. Es werde Stände mit Getränken und Essen im vorderen Bereich um den Oktogonbrunnen geben – mit Mehrweggeschirr.

Die Frankfurter Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) steht mit voller Überzeugung hinter dem überarbeiteten Konzept. Sie sei „glücklich, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben“, sagt sie. Das Lichterfest in seiner Form vor der Corona-Pause sei nicht mehr zeitgemäß gewesen, der Ansturm und das Feuerwerk eine Belastung für die Tier- und Pflanzenwelt des Gartens und seiner Umgebung. Was ein Botanischer Garten wie dieser leisten müsse, sei etwas anderes: „Nachhaltigkeit vorleben“, wie es das Konzept der Palmengartendirektorin Katja Heubach vorsehe.

Ob das zu einem Rückgang der Publikumszahl beim Fest führt? Für den Samstag rechnet das Team durchaus damit. „Wir erwarten schon, dass der Garten stark frequentiert sein wird“, sagt Patricia Germandi, „aber sagen wir mal: 8000 statt 20 000 Leute sind auch genug.“

Es gebe diesmal auch gar keinen Vorverkauf (außer für das Konzert von Rebekka Bakken am Samstagabend) wie in früheren Jahren, als dringend dazu geraten wurde, Karten vorab zu besorgen, um nicht in Hunderte Meter langen Schlangen anstehen zu müssen. Die Tageskassen sollten genügen, kalkuliert Germandi – übrigens zu normalen Eintrittspreisen, ohne den bisher erhobenen Festzuschlag. Wer eine Jahreskarte habe, könne ganz ohne Wartezeit die Drehkreuze nutzen.

Das Programm für die laufende Rosenausstellung und das Gartenfest am kommenden Wochenende gibt es unter palmengarten.de