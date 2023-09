Kaugummis an Wände kleben

Claudia Gabriel, Stabsstelle Sauberes Frankfurt, und Sven Matthiesen von der FRASPA, der gerade einen Kaugummi anklebt. M. Müller © Monika Müller

„Gum-Walls“ und Urnen-Aschenbecher sollen für mehr Sauberkeit auf den Straßen sorgen.

Besonders appetitlich sehen sie nicht aus, aber gut für die Umwelt sind sie. Etwa so groß wie eine DIN-A4-Seite und mit bunten Punkten bedruckt, hängen die sogenannten Gum-Walls jetzt vor zehn Filialen der Frankfurter Sparkasse.

Anstatt gekaute Kaugummis achtlos auf die Straße zu werfen, sollen die Gum-Walls auf spielerische Art und Weise dazu animieren, Kaugummis ordnungsgemäß zu entsorgen. „Wir appellieren hier an den Spieltrieb der Menschen, dass sie ihre Kaugummis einfach an die Gum-Wall kleben, anstatt sie auf den Boden zu werfen“, sagt Claudia Gabriel, Leiterin der Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“.

Auch für Zigarettenstummel, die sonst auf der Straße oder auf dem Gehweg landen, stellte die Frankfurter Sparkasse gemeinsam mit der städtischen Sauberkeitsinitiative #cleanffm eine ungewöhnliche Lösung vor. Bei den sogenannten „ReCigs Meinungsfiltern“ werden Raucherinnen und Raucher zur Urne gebeten. Jede Zigarettenkippe wird zu einer Stimme in einer Meinungsumfrage. Der unkonventionelle Aschenbecher vor der Sparkassenfiliale in Bornheim fragt danach, ob man „Team Bargeld“ oder „Team Karte“ sei. Die Stimmabgabe erfolgt ganz einfach per Einwurf der Zigarette auf der Seite, die zur eigenen Meinung passt.

„Hier ist das Engagement jeder Einzelnen und jedes Einzelnen notwendig, um ein Umdenken zu erreichen und Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Zukunft zu übernehmen“, sagte die Leiterin der Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“.

Die Wichtigkeit des Pilotprojekts wird deutlich, wenn man sieht, was mit Kaugummis oder Zigarettenstummeln passiert, wenn sie in der Umwelt landen. Ein einzelner Zigarettenfilter verseucht bis zu 40 Liter Grundwasser und braucht circa 15 Jahre, um vollständig zu verrotten. Kaugummi verseucht zwar nicht direkt Grundwasser, benötigt aber immerhin bis zu fünf Jahre, um sich komplett zu zersetzen.

Die Sparkasse kündigte an, die Ergebnisse des sogenannten Meinungsfilters in unregelmäßigen Abständen auf Instagram zu präsentieren.