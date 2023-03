Kamelien blühen im Palmengarten, die Meisen kichern

Von: Thomas Stillbauer

Wen haben wir da? Da haben wir, rosé blühend, Kamelie „Jean Clere“ (Mitte). © christoph boeckheler*

Die Luft ist lau, die Galerie des Palmengartens voller Blüten – das muss der Frühling sein. Zwei Ausstellungen an diesem Wochenende.

Gelbe Premiere im Palmengarten: „Zum ersten Mal überhaupt zeigen wir eine gelb blühende Kamelie“, sagt Gärtner Manfred Undt. Er betreut die Kamelien- und Azaleensammlung des Palmengartens, die gerade ganz groß herauskommt: in der seit Freitag geöffneten Ausstellung der beiden Pflanzensorten. Dass die gelbe Kamelie pünktlich zur Schau blüht – „ein echtes Highlight“, freut sich das Team.

Es blüht noch viel mehr, es knospt aber auch ausführlich in der schön mit Steinmäuerchen und Brunnen gestalteten Galerie am Palmenhaus. Die 100 Kamelien unterschiedlicher Arten und Sorten sowie mehr als 300 Azaleen in 95 Sorten sollen ja einen ganzen Monat zeigen, was sie können.

Das Publikum staunt vor allem über die enormen Ausmaße, die so eine Kamelie annimmt. Da zum Beispiel: die Camellia japonica „Gigantea“ – ein regelrechter Baum mit leuchtend roten Blüten. Und da hinten: noch eine „Gigantea“! Oder Moment … nein, diesmal heißt das Bäumchen „Nambanko“, da drüben „Fagifolia“, dort „Gran Sultan“ und gegenüber „Eximia“. Laien könnten glatt annehmen, das wären alles die gleichen. Weit gefehlt.

Zwei Damen loben die weiß blühende Kamelie „K. Sawada“ mit Kennerinnenblick: „Schlicht, einfach, schön.“ K. Sawada nimmt die Ehrung bescheiden entgegen. Ein Herr sagt zu seiner Begleiterin: „Ja gut, für dich ist es interessant, man kann sich für den Sommer ein paar Ideen holen.“ Ein weiteres Paar beglückwünscht den Mann vom Besucherservice zu der gelungenen Schau. Rhododendron „Friedhelm Scherrer Bunt“ hört es gern, wenn auch noch blütenarm. Aber man ahnt schon, was noch alles in Friedhelm Scherrer steckt.

„Wir wollen, dass die Besucherinnen und Besucher auch die Entwicklung der Blüten beobachten können“, sagt Gärtner Dominik Heukemes, der die Ausstellung mit seinem Galerieteam vorbereitet hat. „Dadurch, dass die Pflanzen gestaffelt blühen, gibt es während der gesamten Dauer der Ausstellung etwas zu entdecken.“ Das Zusammenspiel der Blütenfarben sei immer wieder herrlich, freut sich Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Dazu großformatige Fotos aus der Palmengarten-Gärtnerei.

Nebenan, in der anderen Hälfte der Galerie, gibt es übers Wochenende Orchideen, exotische Pflanzen und Zubehör zu erwerben, etwa die Phalaenopsis Liodoro. „Sie wird Sie mit ihrem Duft verzaubern“, verspricht ein Schild. Draußen kichern die Meisen. Die Blumenschau der Azaleen und Kamelien aber läuft noch bis zum Sonntag, 16. April. Es gibt Führungen mit Expertin Helga Urbahn.

Termine unter palmengarten.de