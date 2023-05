Statdteilpreis für Müllprojekt

Von: Sebastian Theuner

Mit diesem Bollerwagen ziehen die Kinder jede Woche los. © Privat

Schüler und Schülerinnen aus Kalbach sammeln jeden Mittwoch Abfall ein. Dafür wurden sie nun ausgezeichnet.

Jeden Mittwoch ziehen sie mit einem Bollerwagen los und sammeln Müll ein, der auf den Gehwegen und Wiesen in Kalbach herumliegt. Für ihr Engagement hat die Erweiterte Schulische Betreuung (ESB) der Grundschule Kalbach nun den Stadtteilpreis für das Jahr 2022 erhalten. Auf der Sitzung des Ortsbeirats 12 (Kalbach-Riedberg) am Freitagabend überreichte Ortsvorsteherin Ulrike Neißner (Grüne) die Urkunde an den Einrichtungsleiter Bartek Kozerski.

Gekommen waren auch eine Betreuerin der ESB und 15 freudestrahlende Kinder. Eines von ihnen hielt ein handgeschriebenes Schild in die Höhe, das auch bei den Sammeltouren dabei ist: „Die ESB der Grundschule Kalbach sammelt Müll“, war darauf zu lesen. Bartek Kozerski sprach von einem „tollen Projekt, das dafür sorgt, dass Kalbach ein bisschen sauberer wird.“ Vonseiten der Kinder gebe es so viel Interesse, mitzumachen, dass Wartelisten hätten erstellt werden müssen.

Getauft worden war die Aktion auf den Titel „Mülliger Mittwoch“. „Die Idee zu dem Namen kam von den Kindern“, erzählte Kozerski. Bei Ausflügen etwa in den Wald sei ihnen aufgefallen, wie viel Müll dort liegengelassen werde, sagte die Betreuerin der ESB. Also griffen sie und die Mädchen und Jungen kurzerhand selbst zu Zangen und Müllsäcken. Den Kindern zu vermitteln, was Müll ist und wie man damit umgeht, sei ein Bildungsauftrag, betonte sie.

Auf ihren Touren hat die Gruppe eine Sammeldose dabei, die am Bollerwagen hängt. Mit den Spenden, die die ESB von Passanten und Passantinnen sowie einem Supermarkt aus dem Ortsbezirk erhält, werden unter anderem der WWF und der Naturschutzbund Deutschland unterstützt.

Als zusätzlichen Lohn für ihre Arbeit bekamen die Schülerinnen und Schüler nach der Preisverleihung von einem Vertreter der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) je einen mit Überraschungen befüllten Beutel überreicht; zudem Handschuhe, Zangen und Müllsäcke. Und ein Maskottchen haben die eifrigen Müllsammler:innen jetzt auch: einen plüschigen Drachen, der auf den Namen Fessie Feuerstein hört – und Kindern im Auftrag der FES Tipps zu Abfallvermeidung und Recycling gibt.