Menschen stöhnen über Lärm an der Marie-Curie-Straße

Teilen

Riedberg Zunehmender Verkehr, Lastwagen und nächtliche Polizei-Einsatzfahrten belasten dort wohnende Menschen. Der Ortsbeitrat macht Vorschläge zur Abhilfe.

Ruhe haben die Anwohnerinnen und Anwohner des Gebiets südlich der Marie-Curie-Straße kaum noch. Der Verkehrslärm sei unerträglich geworden; Selbst nachts und am Wochenende dröhnten Autos und Lastwagen. So berichteten es mehrere Bürgerinnen und Bürger auf der Sitzung des Ortsbeirats 12 (Kalbach-Riedberg) am Freitag.

Der Lärm sei über die vergangenen Jahre „ein anderer“ geworden, sagte eine Anwohnerin. Das liege an der zunehmenden Zahl von Autos und Lastern, aber auch an nächtlichen Einsatzfahrten der Polizei, die in der Marie-Curie-Straße mit dem 14. Revier und einer Präsidiumsaußenstelle angesiedelt ist. Zudem habe die Verkehrssicherheit gelitten: Biegt man aus dem Wohngebiet kommend in die Marie-Curie-Straße ein, müsse man aufpassen, „dass man nicht abgeschossen wird“, sagte ein Anwohner der Straße Am Bonifatiusbrunnen.

Der Ortsbeirat versucht nun, Abhilfe zu schaffen: Auf der Sitzung verabschiedete das Gremium einen Antrag mit Vorschlägen, die darauf abzielen, den Lärm zwischen der Einmündung „Zur Kalbacher Höhe“ und dem 14. Polizeirevier zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen. Konkret schlagen die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, Linken und Volt vor, eine Blitzerampel für Fahrzeuge aus Richtung der Autobahn 661 aufzustellen. Außerdem soll der Erdwall zwischen der Marie-Curie-Straße und dem Wohngebiet dichter bepflanzt und sollen die fehlenden Bäume auf dem Mittelsteifen der Straße ersetzt werden. Zusätzlich regen die Fraktionen eine Lärmschutzwand zwischen dem Radweg und dem Erdwall entlang der Marie-Curie-Straße an.

Matthias Jakob (SPD) versicherte, dass das Stadtteilgremium die Anliegen der Anwohner:innen ernst nehme. Die von der Autobahn kommenden Autos hätten häufig ein hohes Tempo, die Situation eskaliere zunehmend. „Ihr Anliegen ist richtig, wir haben dafür ein offenes Ohr“, antwortete er auf die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger.

Ein Hauptproblem sei, dass sich Autofahrer:innen auf der gut ausgebauten Marie-Curie-Straße motiviert fühlten, das Tempo einer Schnellstraße zu fahren anstatt der erlaubten 50 Stundenkilometer. So schreiben es die antragstellenden Fraktionen in der Begründung der Vorlage.

Um die Forderungen des Gremiums zu untermauern, regte der FDP-Fraktionsvorsitzende Rainer Behrend zwei Nachschärfungen der Vorlage an: Der vorgeschlagene Blitzer sollte seiner Meinung nach nicht nur zu schnell fahrende Autos erfassen, sondern auch solche, die eine rote Ampel missachteten. Zudem schlug er vor, im Antragstext auch auf die Ansiedlung der Kita Sonnenwind im Wohngebiet zu verweisen.

Behrends Vorschläge stießen auf Zustimmung. Der Antrag wurde einstimmig verabschiedet. Was ganz im Sinne einer weiteren Anwohnerin war, die zuvor betont hatte: „Die Maßnahmen würden uns helfen, wieder ein lebenswertes Leben zu haben.“