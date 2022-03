Lösung für umstrittenes Grün auf dem Riedbergplatz

Funda Özdemir vom Restaurant Park Avenue und Tolga Caliskan vom Eiscafé La Piazza sorgen sich um ihre Außengastro am Riedbergplatz.

Riedberg

Der Ortsbeirat kommt den Wünschen der Gastronomie bei der geplanter Begrünung des Riedbergplatzes entgegen. Diese befürchtet, dass ihr zu viel Außenfläche durch neue Bäume verloren geht.

Der Ortsbeirat 12 (Kalbach, Riedberg) möchte die geplante Begrünung des Riedbergplatzes nachträglich abändern. In einem gemeinsamen Antrag fordern die Parteien bis auf Volt, eine im Norden des Areals geplante Baumreihe weiter südlich zu versetzen. Im November hatte das Grünflächenamt die Pläne für die Umgestaltung des Platzes vorgestellt. Grüner und schattiger soll die Fläche werden, weil sie sich im Sommer teilweise auf Temperaturen bis zu 69,7 Grad Celsius erhitzt. Dieser Planung hatte der Ortsbeirat 12 einstimmig zugestimmt.

Grund für die nachträgliche Änderung ist nun ein Konflikt mit der dort ansässigen Gastronomie. Funda Özdemir betreibt das Restaurant „Park Avenue“ im Norden des Platzes, Tolga Caliskan ist Besitzer des daneben liegenden Eiscafés „La Piazza“. Direkt vor ihren Läden soll laut den Plänen des Grünflächenamts eine Reihe aus fünf Bäumen gepflanzt werden. Im Januar wandten sich die beiden daher an die CDU im Ortsbeirat 12. Ihre Sorge: Die Baumreihe könnte die Außenfläche der Gastro einschränken und so für Umsatzverluste sorgen.

Im Februar trugen Özdemir und Caliskan ihre Sorge im Ortsbeirat vor. Schon da lag ein Antrag der CDU und FDP vor, der eine Planänderung vorschlug. Die Idee war, die Baumreihe von fünf auf drei Bäume zu reduzieren und sie weiter südlich bis zu den Laternen zu versetzen. Der Antrag fand bei den anderen Parteien jedoch wenig Anklang und wurde zurückgestellt.

Ortsvorsteherin Ulrike Neißner (Grüne) befürchtete, dass der Umbau des Platzes durch größere nachträgliche Änderungen verzögert werden könnte. „Wir haben bei der Planung des zweiten Sportgeländes alle erlebt, wie solche Änderungen den Bau um Jahre nach hinten verschieben können“, sagte sie.

Die frühere Ortsvorsteherin Carolin Friedrich (CDU) hatte im Januar erstmals auf die Sorgen der Gastronomie am Riedbergplatz hingewiesen. Sie glaubt nicht, dass eine Umplanung den Bau verzögern würde. Die Umsetzung sei erst für das kommende Jahr geplant. Sie betonte zudem, dass ihr erster Antrag vom Januar nur darauf abzielte, mit den Gastronom:innen ins Gespräch zu kommen. Das sei ja im Februar erfolgt.

Für die heutige Sitzung liegt nun ein Antrag fast aller Parteien vor, der den Sorgen der Gastronomie entgegenkommen soll. Der Ortsbeirat bittet darin explizit darum, die bisher gepachteten Flächen der Betriebe und ihre Sonnenschirme nicht einzuschränken.

Tolga Caliskan freut sich, dass das Thema auf der Tagesordnung steht. Der Eisdielenbesitzer findet, dass die fünf Bäume in der Mitte des Platzes besser aufgehoben wären. Im Februar hieß es von Seiten der Grünen, dies könne wegen des Wochenmarkts und der unterirdischen Leitungen schwierig werden. Wo die Leitungen genau verlaufen, könne ein Architekt herausfinden, so Caliskan. Funda Özdemir ist ebenfalls froh, dass der Ortsbeirat einer Änderung nun zustimmt. „Wenn die Bäume weiter weg gepflanzt werden, hilft mir das, weil ich dann meine Schirme aufspannen kann.“ Die Restaurantbetreiberin will ihre Außenfläche von vier auf fünf Meter erweitern. Einen Antrag hat sie bei der Stadt eingereicht. Nun fürchtet sie, dass das nicht möglich ist, da die geplante Begrünung ein Blumenbeet um einen Baum vorsieht. „Das würde meine Fläche einschränken.“

Das Grünflächenamt kann auf Anfrage noch keine Auskunft darüber geben, ob die geplanten Veränderungen die Bauarbeiten verzögern würden. Dafür müsse der Antrag erst im Amt eingegangen sein. Beschlossen werden soll er in der heutigen Ortsbeiratssitzung. Sie beginnt um 19.30 Uhr im Saalbau Titus-Forum, Walter-Möller-Platz 2, Saal Kolosseum. Es gilt die 3G-Regel.