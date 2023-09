Kinderbücherei braucht neue Leitung

Kalbach

Von Fabian Böker

Die Kinderbücherei im Alten Rathaus wurde umfangreich saniert. Jetzt aber hört die bisherige Leiterin Lena Grothe auf.

Wer eine gewisse Zeit mit Lena Grothe in der Kinderbücherei Kalbach verbringt, der merkt: Bücher sind ihre Welt. Und diese Faszination für das Lesen an Kinder weiterzugeben, das ist noch mehr ihre Welt. Seit neun Jahren leitet die 26-Jährige die Einrichtung im Alten Rathaus mitten im Stadtteil, nun aber steht ihr Abschied an. Als letztes großes Projekt wurde die Bücherei in den Ferien umfangreich saniert und umgestaltet.

Während die Kinder und Jugendlichen im Sommerurlaub waren, wurde in den Räumen in der Kalbacher Hauptstraße fleißig gearbeitet. Einerseits stand die Inventur an, andererseits wurde renoviert. Zunächst hat das aus elf Personen bestehende Team rund 3700 Medien erfasst und in Kisten verpackt, dann die alten Regale abgebaut und durch neue ersetzt.

„Die alten Regale waren für die immer größer werdende Zahl an Büchern nicht wirklich geeignet“, so Grothe. „Jetzt haben wir richtige Bibliotheksregale, die wesentlich stabiler sind.“

In diesen Regalen finden sich nun allerlei Medien. Es gibt Papp-, Bilder- und Vorlesebücher für Kinder bis acht Jahren; neu eingerichtet wurde eine Disney-Ecke. Auch Romane ab acht Jahren, Bücher in Fremdsprachen oder Serien wie „Drei Fragezeichen“, „TKKG“ oder „Conni“ sind hier zu finden.

Kalbacher Klapperschlange Die Kinderbücherei in Kalbach ist auch in diesem Jahr wieder eine der Ausleihstationen für den Literaturpreis „Kalbacher Klapperschlange“. Dabei stehen insgesamt 60 Bücher zur Auswahl, die neben der Kinderbücherei auch an elf Schulen ausgeliehen werden können – je 20 in drei Alterskategorien: zweite und dritte Klasse, vierte bis sechste Klasse sowie siebte bis neunte Klasse. Die Kinder können sich noch bis zum 6. Oktober mindestens fünf Bücher ausleihen, sie vor Ort oder zu Hause lesen und bewerten. Daraus wird dann ein Ranking geschaffen und am Ende der undotierte Kinder- und Jugendliteraturpreis an den Autor oder die Autorinnen des am besten bewerteten Buches verliehen. Laut Lena Grothe ist die diesjährige Resonanz zumindest an ihrer Ausleihstation „extrem gut“. Man merke, dass es nach der Corona-Zeit wieder bergauf gehe. Gerade aus dem Riedberg kämen „sehr viele Kinder, um an dem Wettbewerb teilzunehmen“. Für Mitglieder des Kalbacher Kindervereins ist die Teilnahme kostenlos, alle anderen zahlen fünf Euro. Der Literaturpreis besteht seit 1988, erste Preisträgerin war Kirsten Boie mit dem Buch „Jenny ist meistens schön friedlich“. Im vergangenen Jahr setzte sich „Tale of magic“ von Chris Colfer durch. Alle Infos zur Kalbacher Klapperschlange lassen sich im Internet unter www.kinderverein-kalbach.de finden. bö

Ein zweiter Raum richtet sich an etwas ältere Jungen und Mädchen, mit Comics und Romanen. Auch CDs können hier ausgeliehen werden, „das werden wir aber nach und nach reduzieren“, sagt Grothe. Dieses Medium habe einfach weitestgehend ausgedient. Ganz im Gegensatz zu Tonie-Figuren: „Die sind mit Abstand am beliebtesten hier.“

Das werden sie wohl auch in Zukunft sein, die aber ohne Lena Grothe stattfinden wird. Sie hat als Kind selbst die Bücherei genutzt, 2010 hat sie dann mit 13 Jahren angefangen mitzuarbeiten. Als sie 17 war, hat sie die Leitung übernommen. Zunächst ehrenamtlich, war sie zuletzt auf Minijob-Basis angestellt. Jetzt aber steht die in Kalbach aufgewachsene und wohnende Grothe nach einem abgeschlossenen Studium des Medienmanagements am Anfang ihres Berufslebens. Zum 30. September hört sie daher auf.

Eine Nachfolgeregelung gibt es noch nicht, „wir sind da aber in guten Gesprächen“. Mit „wir“ ist der Trägerverein der Bücherei gemeint, der Kalbacher Kinderverein. Der hat die Bücherei 1987 als Wohnzimmerverleih ins Leben gerufen – und schafft es nach der Wahrnehmung von Lena Grothe bis heute, „dem Lesen das etwas angestaubte Image zu nehmen“. Sie selbst hat daran einen nicht zu kleinen Anteil.

Geöffnet hat die Kinderbücherei dienstags von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Weitere Informationen lassen sich unter www.kinderverein-kalbach.de finden.