Frankfurt: Tanzen und sprayen für Josephine Baker

Gesamtschule am Riedberg feiert die Umbenennung nach der Freiheitsikone mit einem Festakt und einer Ausstellung.

Es gab sie, die Zweifel. Sie lassen sich bündeln in der Aussage: „Das ist ja niemand aus Frankfurt!“ „Umso besser“, dachte sich Susanne Gölitzer, „es gibt so viele Frankfurter, die nicht in Frankfurter geboren sind.“ Josephine Baker kam 1906 in St. Louis, Missouri zur Welt. Sie entfloh dem Rassismus. Startete von Paris aus eine Weltkarriere als Tänzerin. Während des Zweiten Weltkriegs war sie Teil des französischen Widerstands; später kämpft sie gegen die Rassentrennung in den USA.

Für Gölitzer, Leiterin der Josephine-Baker-Gesamtschule, ist die Freiheitsikone auch deshalb die ideale Namensgeberin. Seit November vergangenen Jahres trägt der im Herbst eingeweihte Neubau in der Gräfin-Dönhoff-Straße Bakers Namen. Der Arbeitstitel IGS Kalbach-Riedberg ist Geschichte. Am heutigen Mittwoch wird die Namensgebung mit einem Festakt auf dem Schulgelände gefeiert.

Eine Ausstellung zu Josephine Baker zeigt von 11 bis 12 Uhr unter anderem Zeichnungen, Taschen und Buttons, die Schüler:innen gestaltet haben. Auch Nana-Plastiken, die im Ästhetischen Bildungskurs entstanden sind, werden präsentiert. Der Festakt beginnt um 13 Uhr; Bakers Sohn Brian Bouillon Baker wird eine Rede halten. Er ist eines von zwölf Waisenkindern verschiedener Hautfarben, die Josephine Baker adoptiert hat. Es war ihr Weg, um als Schwarze Frau gegen Rassismus zu protestieren.

„Für uns war immer klar, dass wir einen Namen möchten, der zu unserem Profil passt“, erklärt Gölitzer. Der Findungsprozess habe mehr als ein Jahr gedauert. Die Idee zu Baker kam einer Kollegin aus der Schulleitung; Baker war gerade in das Pariser Panthéon aufgenommen worden, die Grabstätte berühmter französischer Persönlichkeiten. Das war im November 2021.

Die Schulleitung führte daraufhin Gespräche unter anderem mit der Anne Frank Stiftung, der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) und der Antidiskriminierungsstelle der Stadt Frankfurt. Baker habe gegen den Nationalsozialismus und für Gleichberechtigung gekämpft, begründet die stellvertretende Schulleiterin Mareike Klauenflügel die Entscheidung. Und sie sei die einzige Frau gewesen, die 1963 beim Marsch auf Washington gesprochen habe, bei dem Martin Luther King seine bekannte „I have a dream“-Rede hielt.

„Die USA war kein Land, in dem sie willkommen war“, erinnert Klauenflügel an die dortige Zweiklassengesellschaft in den 1920er Jahren. Ihre Schüler:innen würden auch heute noch Rassismus erfahren. Für Susanne Gölitzer transportiert Josephine Baker deshalb eine klare Botschaft: „Echte Frankfurter kommen von überall aus der Welt.“ Baker verkörpere die drei Leitbegriffe der Schule: Courage, Vielfalt und Miteinander. Das überzeugte auch den Ortsbeirat 12, der sich geschlossen für den neuen Namen stark machte.

Im Rahmen von Projekttagen in der vergangenen Woche haben sich die Schüler:innen mit dem Leben von Baker befasst. Sie übten den Charleston ein; den Tanz, den Baker einst freizügig auf den Bühnen zum Besten gab. Eine Gruppe besuchte das Pariser Panthéon, eine andere sprühte Bakers Konterfei als Graffiti auf einen Brückenkopf nahe des Kätcheslachparks. Auch künftig soll die Namensgeberin in Workshops und Projekten Thema werden, sagt Gölitzer. „Ihr Leben ist ein Taktgeber für unsere Schule.“

Im Schulgebäude werden in diesen Tagen postergroße Fotos von Baker aufgehängt; auch ein neues Logo wird es geben. Josephine Baker soll nicht nur zum heutigen Festakt allgegenwärtig sein. Zumal sie sogar einen direkten Bezug zu Frankfurt hat, wie Gölitzer beim Austausch mit dem Ortsbeirat erfuhr: Eine Vertreterin erinnerte daran, dass Baker einst auch im Schumanntheater gegenüber dem Hauptbahnhof aufgetreten war.

