Doppelte Freude zum Jubiläum beim FC Kalbach

Von: Sebastian Theuner

Teilen

Die erste Mannschaft und die D-Jugend, die 2022 jeweils ihre Liga gewonnen haben. © Privat

Der FC Kalbach feiert sein 75-jähriges Bestehen mit eine großen Fest am 1. Juli. Er steht gesund da. In der Zukunft soll die Sportanlage am Hopfenbrunnen ausgebaut werden.

Wer am 1. Juli auf der Sportanlage des FC Kalbach vorbeischaut, dürfte sich fühlen wie auf einem Volksfest: Angekündigt sind Torwandschießen und Kinderschminken; ein Spielmobil wird zu Gast sein. Und auf dem Rasen duellieren sich Teams beim Bubble-Fußball.

Der FC Kalbach feiert sein 75-jähriges Bestehen mit einem großen Sommerfest. Um 11 Uhr soll es losgehen; münden wird das Programm in einer „brasilianischen Nacht“, mit Musik, Tanz und Cocktails.

Für Dirk Müller, seit diesem Jahr erster Vorsitzender des FC Kalbach, ist nicht nur das Jubiläum ein Grund zum Feiern. „Der Verein ist gesund, und sportlich läuft’s auch“, formuliert er eine Bestandsaufnahme, die vor fünf Jahren wohl deutlich nüchterner ausgefallen wäre.

Damals, zum 70-jährigen Bestehen, hatte sich der Fußballklub einen Sparkurs verordnet. Weil das Geld knapp war, wurde der Etat halbiert, auf den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Verbandsliga verzichtet. Stattdessen sollte der Jugendbereich gestärkt werden. Zurück zu den Wurzeln und zum Charme des Dorfvereins, lautete das Credo.

Ein Ziel, dessen Erreichen die Pandemie erschwerte: Wie nahezu alle Sportvereine verlor auch der FCK Mitglieder. Der Lockdown wurde genutzt, um sich um die Infrastruktur am Hopfenbrunnen zu kümmern: Für rund 40 000 Euro wurde das Klubhaus saniert; auch die Kabinen, Schiedsrichterräume und Sanitäranlagen wurden umgebaut und zudem der Kunstrasenplatz erneuert.

Finanziell habe man die Balance zwischen den Seniorenteams und dem Jugendbereich „gut hinbekommen“. Etwa 40 Prozent des Gesamtbudgets fließen in die erste und die zweite Mannschaft, 30 Prozent in den Jugendbereich und weitere 30 Prozent in den Restverein sowie infrastrukturelle Projekte, erläutert Müller. Die erste Mannschaft schloss die Saison auf Platz drei in der Gruppenliga Frankfurt West ab, nachdem sie im Vorjahr aufgestiegen war. In der Jugend sind alle Altersklassen – von den Bambinis bis zu den A-Junioren – mit mindestens einem Team besetzt. Für die kommende Saison werden noch Trainer für die E- und A-Jugend gesucht.

Im Jugendbereich hat der Verein zuletzt aber auch negative Schlagzeilen produziert. Der Vater eines C-Jugend-Spielers hatte nach einem Spiel dem Schiedsrichter angedroht, ihn zu köpfen. Der Verein wurde zu einer Geldstrafe von 750 Euro verurteilt, dem Vater wurde untersagt, in Zukunft die Sportanlagen zu betreten.

Diese Anlagen werden ihr Aussehen verändern, denn in den kommenden Jahren wird am Hopfenbrunnen gebaut: Auf der Fläche des Hartplatzes will der Verein eine Basketballanlage, Tischtennisplatten und Fitnessgeräte errichten lassen. Auch zusätzliche Funktionsräume könnten entstehen, für die der Rasenplatz verkleinert werden müsste. Für die Bauvorhaben sind laut einer Etatanregung des Ortsbeirats 12 (Kalbach-Riedberg) an den Magistrat 3,7 Millionen Euro veranschlagt. Im Idealfall könnten die Bauarbeiten schon im kommenden Jahr beginnen.

Am 27. Juni, wenige Tage vor dem Sommerfest, werden langjährige Vereinsmitglieder und Vertreter:innen der Stadtpolitik zur „akademischen Feier“ zusammenkommen. Der Gründungstag als Anlass für gute Wünsche: Für die kommenden zehn Jahre hofft Dirk Müller auf einer Verdopplung der Mitgliederzahl in der Fitnesssparte, die Fertigstellung der Bauprojekte und darauf, dass das Angebot um eine zusätzliche Sportart erweitert wird. Klappt das, hätten er und der FC Kalbach zum 85. Jubiläum erneut doppelten Grund zur Freude.