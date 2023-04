Justiz in Frankfurt: Landgericht wächst

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Der Umbau des Saals 146 A ist aufwändiger, als zunächst gedacht. Foto: Christoph Boeckheler © Christoph Boeckheler

Zusätzliche Schwurgerichtskammer um Mordanklagen zu verhandeln /Umzug von Staatsanwaltschaft und Amtsgericht nach Niederrad um mehrere Monate verschoben.

Um die vielen Verfahren mit Mord und Totschlag schneller bearbeiten zu können, erhält das Landgericht eine weitere Schwurgerichtskammer. Damit soll eine dauerhafte Entlastung für die zwei schon vorhandenen Schwurgerichtskammern geschaffen werden. So werde sichergestellt, „dass die dort angeklagten gravierenden Straftaten zeitnah und effektiv verhandelt werden können“, so Wilhelm Wolff, der Präsident des Landgerichts.

Die Belastung der Schwurgerichtskammern des Landgerichts hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Während dort im Jahr 2019 noch 31 neue Verfahren (davon 28 Haftsachen) eingingen, waren es im vergangenen Jahr 47 Verfahren (davon 34 Haftsachen). Die Verfahren werden nach Angaben des Landgerichts auch immer umfangreicher. Im Jahr 2022 lag der Zeitaufwand der Hauptverhandlungen bei den bisherigen Schwurgerichtskammern jeweils bei fast 400 Stunden. Die Kammern kamen nicht mehr hinterher, so dass das Oberlandesgericht im Juli sechs mutmaßliche Gewalttäter aus der Untersuchungshaft entlassen musste, weil sie „unzumutbar lange“ auf ihren Prozess gewartet hatten.

Seit diesem Malheur war die Justiz um punktuelle Entlastungen der Schwurgerichtskammern bemüht, die nun eine dauerhafte Lösung erfahren. Diese scheint auch dringend notwendig. Denn seit Januar 2023, so teilte das Landgericht in der vergangenen Woche mit, seien bereits zwölf neue (Haft-)Schwur-gerichtssachen am Landgericht Frankfurt eingegangen.

Möglich wurde die Entlastung durch die jüngere Personalplanung des Hessischen Justizministeriums, das dem Landgericht auf Grundlage des „Pakts für den Rechtsstaat“ neue Stellen für Richterinnen und Richter sowie nichtrichterliches Personal konkret in Aussicht gestellt hatte. Wie das zusätzliche Personal eingesetzt wird, obliegt dem Landgericht selbst, das nun die zusätzliche Schwurgerichtskammer schuf.

Die Raumnot am Gericht wird durch die zusätzliche Kammer aber eher noch verschärft. Insbesondere große Säle für viele Prozessbeteiligte und viel Publikum sind Mangelware. Im Gerichtsgebäude A wird seit vergangenem Jahr der Saal 146 modernisiert und vergrößert, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, die dann aber zunächst mal nur vorübergehend sind. Denn nach der Bereitstellung des Saals 146A wird das Gebäude C, in dem überwiegend die Staatsanwaltschaft sitzt, und in dem sich der größte Verhandlungssaal überhaupt befindet, abgerissen und neu gebaut. Die Staatsanwaltschaft und die Zivilgerichtsbarkeit des Amtsgerichts sollen dann für rund zehn Jahre nach Niederrad ziehen.

Ursprünglich hatte die Justiz gehofft, schon ab diesem Monat den Umzug angehen zu können. Zumindest waren die Räumlichkeiten in der Hahnstraße ab April 2023 angemietet worden. Derzeit geht die Justiz allerdings davon aus, dass die Ausweichquartiere erst ab Ende des Jahres bezogen werden können. Der Grund für die Verzögerung ist vor allem die aufwendige Sanierung des Saals 146 A, die sich länger als geplant hinzieht.

Der Saal wird für rund acht Millionen Euro zum Sicherheitssitzungssaal umgebaut und soll Ende des Jahres fertiggestellt sein. Technik und Ausstattung werden vollumfänglich modernisiert, das Platzangebot wird erweitert. Zur Erhöhung der Sicherheit bekommt der Sitzungssaal außerdem separate Zugänge für Prozessbeteiligte und Publikum. Der Zuschauerraum soll Platz für etwa 100 Personen bieten. Auf der Angeklagtenseite werden 30 Sitzplätze für Angeklagte und Verteidigung eingerichtet.