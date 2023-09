Junge Menschen aus Frankfurt erleben Europa per Zug

Von: Georg Leppert

Der Rucksack gehört zur Standard-Ausstattung von Interrail-Reisenden. © imago/Mollenhauer

Die Stadt Frankfurt verlost knapp 200 Interrail-Pässe für junge Leute.

Kreuz und quer durch ganz Europa reisen. Einen Monat lang. Das können junge Erwachsene, die in Frankfurt gemeldet sind – wenn sie eines von 189 Interrail-Tickets gewinnen. Die Bewerbungsphase für die Zugfahrkarten beginnt am heutigen Freitag. Am Donnerstag nannte die für europäische Angelegenheiten zuständige Dezernentin, Eileen O’Sullivan (Volt), Details zu dem Angebot der Stadt Frankfurt.

Wer mitmachen möchte, muss zwischen dem 1. Dezember 2003 und dem 1. Dezember 2005 geboren sein und auf der Internetseite der Stadt Frankfurt ein Bewerbungsformular ausfüllen. O’Sullivan geht davon aus, dass die knapp 200 Tickets, die mit den vom Magistrat bewilligten 50 000 Euro gekauft werden, nicht reichen, um alle Wünsche zu erfüllen. In diesem Fall muss gelost werden, wobei fünf Tickets für Menschen mit Behinderung reserviert sind, die je eine Begleitperson mitnehmen können.

Wer gewinnt, bekommt den Global Pass, das populärste Angebot von Interrail. Er kann in der Zeit vom 1. Dezember bis zum 30. November 2024 eingesetzt werden, gilt ab der ersten Fahrt aber nur einen Monat lang und für insgesamt sieben Reisetage. Fahrten sind in fast ganz Europa möglich, 33 Länder machen bei Interrail mit.

Reisebericht erbeten

Als Gegenleistung erwartet die Stadt einen kurzen Reisebericht mit Fotos, der dann auch veröffentlicht wird. Die Gewinnerinnen und Gewinner sollten zu „EU-Botschaftern aus Frankfurt“ werden, sagte Eileen O’Sullivan.

Um auf das Angebot hinzuweisen, wird die Stadt an den Hochschulen und den Schulen mit Oberstufen Plakate aufhängen. Ein darauf abgedruckter QR-Code führt dann direkt zum Bewerbungsformular.

Angelegt ist die Verlosung der Tickets – eine Herzensangelegenheit von Volt in den Koalitionsverhandlungen – als Pilotprojekt für ein Jahr. Sollte das Angebot gut angenommen werden, könne daraus etwas Dauerhaftes werden, sagte O’Sullivan. Die Chancen dafür stehen gut. Auch das Land Hessen und die Europäische Union verlosen regelmäßig Interrail-Pässe. Die Resonanz ist sehr groß.

Bewerbungen sind im Internet unter www.frankfurt.de möglich.