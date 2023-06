Entsetzen über Gewalttat bei Jugendturnier in Frankfurt – Rettungsdienst reagiert auf Vorwürfe

Von: Timur Tinç, Oliver Teutsch

Teilen

Das Medieninteresse nach dem Gewaltexzess im Jugendfußball ist groß. Foto: Christoph Boeckheler. © Christoph Boeckheler

Ein 15-Jähriger aus Berlin wird nach einer Schlägerei für hirntot erklärt. Der Anwalt des Beschuldigten spricht von einer „Ohrfeige“ und erhebt Vorwürfe gegen Rettungsdienst und Feuerwehr.

Frankfurt – Zwei Tage nach dem tragischen Vorfall bei einem Fußballturnier in Frankfurt, bei dem ein 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, gibt es von Seiten der Ermittlungsbehörden noch keine Auskünfte zum Tathergang. „Der genaue Geschehensablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Nach einem Jugendspiel auf der Sportanlage von Viktoria Preußen im Stadtteil Eckenheim war es zu Tumulten zwischen den Spielern des JFC Berlin und des FC Metz gekommen. Ein 15-Jähriger aus Berlin war dabei zu Boden gegangen und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt sei der Jugendliche für hirntot erklärt worden. Die Polizei wandte sich am Dienstag mit der Bitte um weitere Zeugenaussagen zum Tatablauf an die Öffentlichkeit.

Schlägerei bei Fußballturnier in Frankfurt: Beschuldigter aus Frankreich sitzt in U-Haft

Die Polizei geht bislang davon aus, dass ein 16-Jähriger auf Seiten des FC Metz mit einem Schlag gegen Kopf oder Hals des 15-Jährigen die lebensbedrohliche Verletzung ausgelöst habe. Der Beschuldigte war noch am Sonntag festgenommen worden und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Anwaltlich vertreten wird er von Seyed Iranbomy. Der Rechtsanwalt war selbst nicht vor Ort, stützt sich aber auf Zeugenaussagen, wonach Eskalation und Gewalt nach dem Abpfiff von Berliner Spielern ausgegangen seien. Sein Mandant habe, wie er ihm selbst gegenüber erklärte, aus Notwehr gehandelt und dem 15-Jährigen lediglich „eine Ohrfeige“ gegeben, so Iranbomy.

Daniel Springer, Vorsitzender des JFC Berlin, teilte schriftlich mit: „Aus Respekt gegenüber der Familie und da es sich hier um ein offenes Verfahren handelt, können wir Ihnen zur Zeit keine Auskunft erteilen.“ Der Vorsitzende von Viktoria Preußen, Uwe Henß, sagte im Gespräch mit der FR: „Wir sind unter Schock und zutiefst traurig.“ Ähnlich äußerte sich Silke Sinning, die Vizepräsidentin des Hessischen Fußball-Verbands: „Wir sind schockiert darüber, dass ein Jugendlicher durch Gewalt auf einem hessischen Fußballplatz um sein Leben kämpft. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Jungen.“

Organisatoren des „Germany Cup“ zeigen sich „zutiefst erschüttert“

Organisiert wurde das Jugendturnier, der sogenannte Germany Cup, vom Veranstalter SGF-Turniere. Benni Heinrich, Geschäftsführer der SGF-Turniere, teilte mit: „Wir können den Vorfall bestätigen und sind zutiefst erschüttert über die Ereignisse. Es ist unfassbar traurig.“

Das Sportgelände von iktoria Preußen zwei Tage nach dem Gewaltexzess. Foto: Christoph Böeckheler. © Christoph Boeckheler

Gestützt auf Zeugenaussagen erhebt Rechtsanwalt Iranbomy auch Vorwürfe gegen Rettungsdienst und Feuerwehr. Die Feuerwehr sei erst rund 20 Minuten nach dem Vorfall am Unglücksort an der Hügelstraße eingetroffen. Mit den Vorwürfen konfrontiert, liefert ein Sprecher der Feuerwehr der FR die Zeiten der Einsatzprotokolle. Demnach war der Notruf um 16.11 Uhr bei der Leitstelle eingegangen. Um 16.20 Uhr sei ein Rettungswagen mit Notfallsanitäter vor Ort gewesen. Zwei Minuten später, um 16.22 Uhr, sei ein gleichzeitig alarmierter Notarzt auf der Sportanlage eingetroffen. Um 16.28 Uhr sei ein von der Leitstelle nachalarmiertes Löschfahrzeug an der Unglücksstelle eingetroffen. Eine solche Besatzung ist rettungsdienstlich ausgebildet und sollte gegebenenfalls bei Reanimationsmaßnahmen unterstützen.

Sanitäter stellten regelmäßige Kreislaufanzeiche fest

Laut der Feuerwehr kümmerten sich Ersthelfer:innen mit Wiederbelebungsmaßnahmen um den 15-Jährigen. Die eingetroffenen Sanitäter konnten wenig später wieder regelmäßige Kreislaufanzeichen feststellen. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Diese Vorkommnisse seien, besonders aufgrund der Brutalität und des jugendlichen Alters der Beteiligten, fast unvorstellbar und „machen uns tief betroffen“, teilte die Fraktion Volt im Römer mit. „Mit großer Sorge nehmen wir die kontinuierliche Zunahme von Gewalt beim Amateurfußball zur Kenntnis. Gerade Vereinssport sollte verbinden, den Teamgeist stärken und darf kein Raum der Angst werden“, sagte Britta Wollkopf, sportpolitische Sprecherin der Fraktion. Man werde mit verschiedenen Verbänden und Vereinen in den Austausch treten, um gemeinsam zu erörtern, „welche Möglichkeiten Stadt und Politik haben, um diesen nicht duldbaren Zuständen stärker zu begegnen“. (Timur Tinc/Oliver Teutsch)