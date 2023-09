Jüdische Gemeinde Frankfurt: Großes Fest zum Jubiläum

Von: Andreas Hartmann

Die Westend-Synagoge ist zum Gemeindefest am 10. September zu besichtigen. © Peter Jülich

1948 hätte sich wohl kaum jemand vorstellen können, dass die Jüdische Gemeinde Frankfurt wieder eine Heimat für rund 6400 Mitglieder sein würde.

Spätsommer im Frankfurter Westend. Durch den weitläufigen Innenhof der Jüdischen Gemeinde in der Savignystraße schallt Kinderlachen, es ist ein friedliches, idyllisches Bild. Im Festsaal des Ignatz-Bubis-Gemeindezentrums ist gerade Einschulungsfeier mit dem Rabbiner Julian Chaim Soussan, viele stolze Eltern sind hier, tragen die Schultüten, daneben toben die Kleineren im Hort und der Kita im selben Haus.

Die Frankfurter Gemeinde ist mit ihren rund 6400 Mitgliedern eine der größten in Deutschland, sie hat eine lange Geschichte, die mit zahlreichen bedeutenden Persönlichkeiten verbunden ist. Und sie ist auch bundesweit die vom Altersschnitt jüngste in Deutschland, wie Marc Grünbaum vom ehrenamtlichen Gemeindevorstand sichtlich erfreut berichtet. Angesichts der vielen Kinder, die rund um das Café im Gemeindezentrum herumwuseln, kann man daran kaum zweifeln.

Es gibt etwas zu feiern in diesen Tagen, zum einen an diesem Sonntag, 10. September, mit dem großen Gemeindefest „Hereinspaziert!“ für alle Frankfurterinnen und Frankfurter, zum anderen am Mittwoch kommender Woche, 13. September, im HR-Sendesaal mit einem Festakt und vielen illustren Gästen. Unter anderem kommen der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (beide SPD). Es ist die offizielle Feier zum 75. Jubiläum der Wiedergründung der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, die in der NS-Zeit skrupellos enteignet worden war. Das eindrucksvolle Mahnmal am Alten Jüdischen Friedhof am Börneplatz nennt die Ermordeten, die lange Mauer ist überzogen mit Namensschildchen. Vor 1933 hatten die verschiedenen jüdischen Gemeinden in der Stadt mehr als 30 000 Mitglieder.

1945 waren etwa 400 Überlebende aus dem Konzentrationslager Theresienstadt zusammen mit dem Rabbiner Leopold Neuhaus zurückgekehrt. Ob es auch eine Heimkehr war? Eine Fortsetzung jüdischen Gemeindelebens schien jedenfalls nicht mehr vorstellbar. Neuhaus selbst blieb nur noch kurze Zeit in Frankfurt, er emigrierte 1946 aus dem Land der Täter in die USA.

Nach der fast völligen Vernichtung im NS-Regime hätte 1948 bei der Wiedergründung wohl niemand an das fröhliche Kinderlachen heute im in den 80er Jahren erbauten Gemeindezentrum gedacht, an das blühende Leben und die selbstverständliche Rolle, die die Gemeinde heute wieder in der Stadtgesellschaft einnimmt. „Eines unserer ältesten Gemeindemitglieder, der leider im vergangenen Jahr verstorbene Auschwitz-Überlebende Siegmund Freund, pflegte immer zu sagen: ,Du denkst, du bist meschugge, wenn du siehst, dass hier wieder Kinder spielen‘“, sagt Rabbiner Soussan.

Ein Fest zum Jubiläum Mit einem Gemeindefest für alle Frankfurterinnen und Frankfurter und einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 10. September, feiert die Jüdische Gemeinde Frankfurt von 13 Uhr an das 75. Jubiläum ihrer Wiedergründung. Das Fest mit Kulturprogramm und Spezialitäten wie koscherem Gebäck ist im Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum in der Savignystraße 66. Unter anderem treten auf: Sharon Brauner & The Goy Boys (14.45 Uhr), The Lichtigfeldbro’sis (16 Uhr) und die israelische Musikinitiative Koolulam (18 Uhr). Über jüdischen Humor spricht Rabbiner Julian Chaim Soussan (13 und 14.30 Uhr), und die Schriftstellerin Barbara Bišický-Ehrlich liest aus ihrem Buch „Der Rabbiner ohne Schuh“ (16 Uhr), jeweils mit Anmeldung unter www.jg-ffm.de. Besichtigt werden können an diesem Tag auch das Gemeindezentrum, durch das der Vorstandspräsident und Architekt des Gebäudes, Salomon Korn, selbst führt (13 Uhr), die sehr sehenswerte, 1910 erbaute Westend-Synagoge (13 und 15 Uhr) und das historische Philantropin im Nordend (14 und 15 Uhr). Alle Besichtigungen sind kostenlos, aber nur mit einer Anmeldung jeweils direkt auf der Homepage unter jg-ffm.de. aph

„Es war in den Anfangsjahren eine Gemeinde auf Abruf“, sagt Grünbaum, 53, gebürtiger Frankfurter. „Ein neues Gemeindeleben schien den Gründern damals abwegig. Es war sogar alles vorbereitet, um die Westend-Synagoge, die direkt nach dem Krieg renoviert worden war, umzuwidmen. Es gab damals Ideen, daraus eine Kirche zu machen. Dass die jüdische Gemeinde heute so lebendig ist, das ist für mich schon ein Wunder. Aber daran haben viele Menschen mitgewirkt.“

Zuletzt ist die Gemeinde durch die Flüchtlinge aus der Ukraine gewachsen, man habe seit Kriegsbeginn etwa 350 bis 400 neue Mitglieder. „Wir sind die einzige Gemeinde, die einen so hohen Anteil an Flüchtlingen an sich binden konnte. Das macht mich sehr stolz und glücklich“, sagt Grünbaum. Es gibt Konzerte und Vorträge hier, die allen offenstehen, den jüdischen Sportverein Makkabi und die Jüdische Volkshochschule, Kindergarten und Kita, es gibt wieder mehrere koschere Restaurants in der Stadt, und an der Lichtigfeldschule kann man seit 2021 auch Abitur machen.

Spricht man mit Gemeindemitgliedern, seien sie orthodox, liberal oder gar nicht religiös, dann fällt immer wieder ein Wort, das alle verbindet. Die jüdische Gemeinde ist Heimat. Ihn erinnere sie an eine Familie, sagt Rabbiner Soussan, „nicht immer harmonisch und einer Meinung, aber man gehört zusammen“.

„Ich habe eine tiefe emotionale Bindung an meine Gemeinde. Das empfinden auch viele Freunde so. Man ist Mitglied einer empathischen Gemeinschaft“, meint Grünbaum. „Man sieht, dass unser Gemeindezentrum keine Hülle, kein reiner Verwaltungsbau ist. Das lebt. Und das motiviert uns alle, die wir ehrenamtlich hier tätig sind.“

Am kommenden Sonntag wolle man feiern, sagt Gemeindevorstand Grünbaum. „Aber man muss bei allem Positiven auch daran erinnern, dass dieses Jubiläum in eine schwere Zeit fällt. Die Wahlprognosen für die AfD sind katastrophal, und ich glaube, dass sich da aktuell etwas gesellschaftlich verändert. Da hat man eine kleine Träne im Auge bei dieser Feierlichkeit. Es ist eine unserer Aufgaben, für eine liberale und demokratische Gesellschaft einzustehen.“

Das Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum im Westend beherbergt unter anderem eine Schule, einen Kindergarten und die Gemeindeverwaltung. Vor 75 Jahren wurde die Gemeinde wiedergegründet. © Renate Hoyer

Marc Grünbaum vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde hat das Fest organisiert. © Renate Hoyer