JU kritisiert Josef

Von Christoph Manus

CDU-Nachwuchs sieht unlauteren Wahlkampf

Die Junge Union wirft dem Frankfurter Planungsdezernenten und OB-Kandidaten Mike Josef (SPD) vor, „systematisch städtische Ressourcen für den Wahlkampf“ zu nutzen. Als Beispiel dient ihr eine Aktion der Jusos. Die hätten in den vergangenen Tagen in Lokalen Broschüren des Planungsdezernats verteilt. Das sei aber „keine engagierte Bürgerinformation, sondern schlichtweg Wahlkampf auf Kosten der Stadt“, kritisiert der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Leopold Born. Er erinnert zudem an ein im Januar im Stadt-Newsletter erschienenes Interview mit Josef, das die CDU bereits damals kritisiert hatte.

Juso-Sprecher Paul Lüber zeigt sich auf FR-Anfrage von den JU-Vorwürfen überrascht. Diese träfen nicht zu. „Wir verteilen als Jusos keine Broschüren des Planungsdezernats. Das ist nicht Teil unseres Wahlkampfs.“ Josef wollte sich am Montag nicht äußern.

Die Jusos hatten am Freitag den CDU-Kandidaten für die OB-Wahl, Uwe Becker, scharf kritisiert. Sie warfen ihm wegen einer Förderbescheidübergabe „verfassungswidrige Wahlkampfmaßnahmen“ vor. cm