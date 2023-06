JP Morgan-Lauf Frankfurt: 55 000 Menschen auf der Strecke

Innenstadt gesperrt

Der Start verzögert sich bei so vielen Teilnehmenden. Fast ist man gewillt, Loriot zu zitieren: Ja, wo laufen sie denn?

Es ist 19 Uhr. Der Start ist geglückt. Wobei, vielleicht auch nicht. So weit hinten in der Schlange ist es schwer auszumachen, ob die Läuferinnen und Läufer beim großen Citylauf „JP Morgan Corporate Challenge“ bereits auf der Strecke sind. Rund 55 000 rennen die 5,6 Kilometer mit durch die Frankfurter Innenstadt. Die können nun einmal nicht alle gleichzeitig starten.

Alleine der Weg zum Start ist schon eine Challenge für sich. Von der Alten Oper geht’s über die Grünanlage zum Taunustor. 19.01 Uhr, es bewegt sich was. Der Blick geht durch die Hochhausschluchten über die Rücken der zahlreichen, motivierten Sportlerinnen und Sportler, in der Ferne grüßt die Spitze der Katharinenkirche. Aber dann tut sich doch nicht so viel, die Menge ist nur aufgerückt. Das Team der Deutschen Bahn (DB) fläzt sich derweil ganz entspannt in der Grünanlage. Man sieht gleich, die kennen sich aus mit Verzögerungen im Betriebsablauf.

Was gemein ist zu schreiben, weil sich im Feld tatsächlich noch nichts tut. „Das ist am Anfang immer so“, sagt denn auch eine Läuferin der DB freundlich. Das Team ist eben erfahren. Und vor allem für den Spaß dabei, da lässt man sich nicht hetzen. Hinterher feiern alle zusammen am Silberturm. Wobei zur Ehrenrettung noch gesagt sei: Die DB hat das Rennen am Ende gewonnen.

Zumindest stellt sie die schnellste Läuferin im Feld. Die hat sich weiter vorne eingereiht, als die Belegschaft in der Grünanlage. Und nach sagenhaften 19 Minuten und vier Sekunden flitzt die Frankfurterin Amélie Svensson wie ein ICE über die Ziellinie. „Hat Spaß gemacht“, strahlt sie hernach, so gar nicht aus der Puste, obwohl sie doch „schneller als erwartet“ eingetroffen sei.

Schnellster Mann ist Julien Jeandrée von der Handelskooperation ANWR aus Mainhausen. 16 Minuten und 39 Sekunden reichen ihm. Womit er nicht nur fix ist, sondern der zweitschnellste Läufer weltweit 2023. Also, im Firmenlauf von der Großbank JP Morgan, der an den 15 Standorten der Bank in acht Ländern gefeiert wird. Phil Lambert aus Chicago hat angeblich nur 16 Minuten, 26 Sekunden gebraucht. Naja, das stimmt womöglich.

Viel wichtiger ist aber: gemeinsam zu feiern. Selbst die beiden Schnellsten haben sich ausbedungen, dass man doch bitte die Siegerehrung vorziehen möge, damit sie danach gleich zu ihrem Team zurück können. Die Rennleitung hat dem stattgegeben. Denn das ist ja auch der Sinn des Events. Den Teamgeist innerhalb der Firmen zu stärken. Ein „Gesundheits- und Kulturprogramm“, wirbt die Rennleitung.

Und das scheint zu funktionieren, selbst bei denen, die gar nicht rennen. Das Team von Misumi Europa stellt zum Beispiel auch eine Stimmungsgruppe für den Lauf ab. Die hat sich strategisch günstig am Bürokomplex Welle hinter der Alten Oper positioniert. „Das ist etwa die Hälfte der Strecke“, sagt Office-Managerin Ina. „Hier feuern wir an.“

„Die Firma feiert 20-Jähriges“, plaudert Bettina von der Personalabteilung. Die Stimmung im Haus sei darum ohnehin schon gut, ein gemeinsamer Ausflug stärkt das aber noch. Zumal die Gruppe einfach alles anfeuert, was an ihrem Posten vorbeiläuft. „Wir wollen eine Energiewelle durch Frankfurt tragen“, ruft Banu aus der Rechtsabteilung für den Handel.

Keine Welle, eher Wolle trägt das Maskottchen der Bastketballer der Skyliners. „Ist das nicht zu warm?“, fragt mitfühlend der Reporter. Dunking Kong, wie das sympathische Fellbündel heißt, hat einen großen, pelzigen Kopf und einen Fellanzug an mit Trikot drüber. Kong winkt aber ab, die Hitze im Kostüm scheint ihn nicht zu stören. Statt dessen deutet er elegant einen Drei-Punkte-Wurf an. Dabei fällt der Blick der Umstehenden umgehend auf seine riesigen Turnschuhe. Kong meistert die Situation. Mit den Händen zeigt er an, dass es sich um Schuhgröße 52 handelt.

Manchmal muss man eben leiden für das Team. So wie die unzähligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Cosnova Kosmetic aus Sulzbach. Die Gruppe versucht sich an einem Teamfoto. Dafür hat man die Rampe an der Alten Oper auserkoren. Mit einem bisschen Ruckeln ist bald ein wunderbares Erinnerungsbild im Kasten.

„Die Gruppe ist über die Jahre gewachsen“, sagt Susanne Eckert. Das Teamgefühl sei groß. Ein paar ambitionierte Läuferinnen und Läufer seien zwar dabei, so wie sie selbst. 27 Minuten peile sie an. Dann lacht sie. Das Gros komme aber einfach für den Spaß. „Wer es verpasst hat, hört die anderen immer schwärmen und läuft das nächste Jahr dann selbst mit.“