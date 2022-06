JP-Morgan-Lauf: Alle Infos zur Veranstaltung durch die Frankfurter City

Von: Judith Köneke

Zehntausende Läufer wollen am 8. Juni wieder 5,6 Kilometer zurücklegen. Michael Schick © Michael Schick

Am Mittwoch kehrt der Firmenlauf JP Morgan Corporate Challenge zurück. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen der Innenstadt rechnen.

Frankfurt – Derzeit bereitet sich wahrscheinlich noch der ein oder andere motivierte Teilnehmer vor, um am Mittwochabend 5,6 Kilometer durch die Innenstadt zu joggen oder zu gehen. Andere brauchen für den Firmenlauf, die JP Morgan Corporate Challenge, kein extra Training, weil sie sowieso so fit sind wie ihre Turnschuhe und wieder andere wollen eher walken, weil es zum einen sehr voll ist und sie sich einfach währenddessen mit Kollegen unterhalten wollen.

In den vergangenen zwei Jahren konnte das Event nur virtuell stattfinden. Dieses Jahr haben sich rund 23 500 Teilnehmer:innen aus mehr als 1000 Unternehmen aus ganz Deutschland für den Firmenlauf angemeldet, teilt die US-Bank mit. Das sind deutlich weniger als 2019, da waren es noch mehr als 60000 aus rund 2280 Firmen. Die geringe Zahl liege aber daran, dass man bei den Planungen nicht wusste, wie die Bedingungen aussehen, heißt es von Seiten der Veranstalter. Die Teilnehmer wurden anfangs auf 20 000 begrenzt.

Die Veranstaltung Los geht der Firmenlauf JP Morgan Corporate Challenge am Mittwoch, 8. Juni, um 19 Uhr. Informationen , auch für Teilnehmende, gibt es unter jpmorganchasecc.com/de/frankfurt. Details zu Verkehrsbehinderungen teilt die Polizei auf ihren Social-Media-Kanälen und die Verkehrsbetriebe zum Nahverkehr unter rmv.de mit. jkö

JP-Morgan-Lauf in Frankfurt: Siegerehrung auf dem Opernplatz

Los geht es am 8. Juni wie immer am Opernplatz an zwei Startpunkten, in der Börsenstraße und in der Hochstraße. Die Strecke führt an der Eschersheimer Landstraße über den Reuterweg, dann in die Mainzer Landstraße zur Senckenberganlage, wo sich das Ziel befindet.

Wer es bis dorthin geschafft hat, will danach natürlich noch feiern, viele Firmen haben Treffpunkte in den Grünanlagen eingerichtet, es wird gemeinsam gegessen und getrunken, meist noch verschwitzt und in Sportklamotten. Um 20.30 Uhr werden die Sieger:innen auf dem Opernplatz geehrt.

Streckensperrung für JP-Morgan-Lauf in Frankfurt für Autos und ÖPNV

An diesem Tag wird es ab etwa 15 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen rund um die Strecke kommen, teilt die Polizei mit. Einige Parkhäuser in der Innenstadt werden ebenso nicht immer angefahren werden können. Ebenfalls kann es im Nahverkehr zu Einschränkungen kommen. Fünf Buslinien sind besonders betroffen. Die S-Bahnen und U-Bahnen fahren von der Laufveranstaltung unbehindert und damit planmäßig, informiert der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Zudem setzt die RMV hier bis in die späten Abendstunden zusätzliche Wagen ein. Und die Linien U4 und U6 fahren deutlich öfter. Die Polizei rät die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen sowie die City zu umfahren.

Die globale Laufserie, die 1977 im New Yorker Central Park begann, wird mittlerweile in mehr als 15 Städten, acht Ländern und sechs Kontinenten veranstaltet. Der Erlös der 28. Auflage wird wie jedes Mal gespendet, er kommt dieses Jahr der Deutschen Sporthilfe und der Deutschen Behindertensportjugend zugute. Und wenn „Let’s Dance Jurorin“ Motsi Mabuse am Mittwochabend den Startschuss gibt, werden wieder hunderttausende Euro zusammengerannt. (Judith Köneke)

Im Juni findet in Frankfurt zudem der traditionelle Ironman statt. Das Event gilt als „sportliches Wahrzeichen“ der Stadt.