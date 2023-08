Joy Denalane singt Soul an der Weseler Werft in Frankfurt

Von: Kathrin Rosendorff

Denalayne beim Europa Open Air hr-Sinfonieorchester Weseler Werft © hr

HR-Sinfonieorchester und Bigband laden für Donnerstag zum Gratiskonzert ein.

Es ist wieder so weit: Das HR-Sinfonieorchester und die Europäische Zentralbank laden zum großen Open-Air-Konzert an die Weseler Werft ein. Der Konzertabend am Donnerstag, 31. August steht unter dem Motto „Celebrating Europe“.

Das Sinfonieorchester präsentiert Werke von europäischen Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, Paul Dukas, Richard Strauss, Joaquín Rodrigo und Maurice Ravel. Die HR-Bigband steht am frühen Abend mit der Soulsängerin Joy Denalane auf der Bühne.

Der Einlass beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Durch Liveübertragungen in Internet und Radio haben Menschen weltweit die Möglichkeit, das Freiluftkonzert zu erleben.

Das HR-Sinfonieorchester wird ab 20 Uhr musikalische Geschichten präsentieren, die auch große Erfolge im Kino feierten. Etwa „Der Zauberlehrling“, „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ und der „Herr der sieben Meere“. Aber auch mediterrane Farben und Rhythmen werden am Mainufer im berühmten „Concierto de Aranjuez“ und dem „Boléro“ ihre Wirkung entfalten.

Zur Seite steht dem Orchester diesmal einer der derzeit bekanntesten klassischen Gitarristen: Miloš Karadaglic. Die Karriere des montenegrinischen Musikers, der sich selbst nur Miloš nennt, begann 2011 mit der Veröffentlichung seines Debütalbums „Mediterraneo“, erschienen bei der Deutschen Grammophon.

Die Bigband des Hessischen Rundfunks und Joy Denalane treten von 18 Uhr an auf. Die deutsche „Queen of Soul“ lässt Musik der 1960er- und 1970er Jahre wieder aufleben. Ihr Album „Let Yourself be Loved“ ist mit einer Veröffentlichung beim legendären Label Motown geadelt worden. Jörg Achim Keller hat sich einzelner Titel angenommen und diese in groovende Arrangements für die HR-Bigband verpackt.

Wegen der eingeschränkten Parkmöglichkeiten rund um die Weseler Werft wird dringend empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. rose

Alle Informationen zu Livestreams, Radioübertragungen und den Aufzeichnungen der Konzerte gibt es im Internet auf den Seiten www.hr-bigband.de und www.hr-sinfonieorchester.de