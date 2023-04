Jede Menge Ausflüge und viel Wasser

Von: Thomas Stillbauer

Im Mai gibt es eine Führung am Mainufer, von der Weseler Werft zum Hafenpark. © Renate Hoyer

Das Jahresmotto der Reihe Garten Rhein-Main preist das kostbare Nass. 650 Veranstaltungen von April bis Dezember.

An diesem Freitagnachmittag mal das neugestaltete Sport- und Freizeitgelände Am Bügel in Nieder-Eschbach anschauen? Oder lieber im Wissenschaftsgarten der Goethe-Uni auf dem Riedberg an einer Führung mit dem Biologen Georg Zizka durch die spannende Gewächshaus- und Kübelpflanzensammlung teilnehmen? Und am kommenden Wochenende? Kulinarische Radtour? Kunst- und Pflanzenmarkt? Kräuterführung? Nistkästen bauen? Vogelstimmenwanderung?

Es ist doch immer dasselbe mit dem Frühling. Monatelang war praktisch überhaupt nichts los, und dann kommt plötzlich so viel auf einmal, dass man gar nicht weiß, wohin mit sich. Auf die Spitze treibt es in dieser Hinsicht das Jahresprogramm der Reihe Garten Rhein-Main: Da stehen rund 650 Veranstaltungen drin, Workshops, Seminare, Führungen, Vorträge, von April bis Dezember überall in Frankfurt und der Region.

Viel zu viel Wasser - oder viel zu wenig

Das Fokusthema 2023 heißt „Wasser“. Mal gibt es viel zu viel davon, mal viel zu wenig, erinnern im Vorwort des Programmhefts die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig und der Landrat des Kreises Groß-Gerau, Thomas Will (beide SPD), in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Aufsichtsratsvorsitzende der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main-GmbH.

Sie laden alle Garten- und Naturinteressierten ein, sich mit dem Wert der Ressource Wasser zu beschäftigen: „Es geht um die Abhängigkeit der Pflanzen von der Verfügbarkeit von Wasser – die klimatisch bedingte Verknappung einerseits und den Überschuss nach Starkregenereignissen an anderer Stelle.“ Die Veranstaltungen übers Jahr behandeln unter anderem das Wassermanagement, auch das Spannungsfeld zwischen Verschwendung und Nutzung, geben praktische Tipps – aber natürlich geht es wie stets auch ganz besonders um die Schönheit und Vielfalt gärtnerischen Grüns in Rhein-Main.

Wein und Rosen, Licht und Schatten

Vom Frühlingserwachen im Höchster Stadtpark im April über eine Vollmondwanderung in den Taunus zum Altkönig im Mai, eine Weinbergtour in Oestrich-Winkel im Juni, eine Farnführung im Frankfurter Botanischen Garten im Juli, Licht- und Schattenexperimente im Seligenstädter Klostergarten im August bis hin zur Museumsstunde im Bad Nauheimer Rosenmuseum im Oktober und zur Bad Homburger Kurparkführung im Dezember – um nur eine Handvoll Angebote wahllos aus dem überaus prallen Angebot herauszugreifen.

Garten Rhein-Main, im Jahr 2004 von der Kulturregion gegründet, hat das Ziel, die Grünanlagen im weiten Umkreis vorzustellen und zu vernetzen. Schwerpunkte der Veranstaltungen liegen naturgemäß auf den Städten, vor allem Frankfurt, aber auch Bad Homburg, Darmstadt und Wiesbaden.

Das Jahresprogrammheft gibt es kostenfrei in Rathäusern, Bürger- und Touristinfos der Region. Es kann angefordert werden bei der Geschäftsstelle der Kulturregion, Poststraße 16, 60329 Frankfurt, oder heruntergeladen unter www.krfrm.de