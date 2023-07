Parken, Kapazität und Flohmarkt an der Jahrhunderthalle Frankfurt

Infos rund um Konzerte

Von Anna Kirschner schließen

Die Jahrhunderthalle Frankfurt ist bekannt für ihr Konzertprogramm und hat eine Kapazität von fast 5000 Gästen – alles zum Saalplan, Flohmarkt und Parken.

Frankfurt – Die Jahrhunderthalle in Frankfurt gehört neben der Festhalle und dem Deutsche Bank Park zu den größten Veranstaltungsorten in der Stadt. Sie wurde 1963 als „Jahrhunderthalle Hoechst“ eröffnet. Benannt war sie nach dem Unternehmen Farbwerke Hoechst, nicht nach dem Frankfurter Stadtteil Höchst – denn die Jahrhunderthalle wurde zum 100-jährigen Bestehens der Firma, der heutigen Hoechst GmbH, erbaut.

Mittlerweile heißt die Konzert- und Kongresshalle offiziell „Myticket Jahrhunderthalle Frankfurt“. Das aktuelle Programm findet sich auf der Website. Dort stehen auch die Termine für den bekannten Flohmarkt vor der Jahrhunderthalle.

Name Myticket Jahrhunderthalle Frankfurt Kapazität 4800 Gäste (Kuppelsaal) Adresse Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main Eröffnung 11. Januar 1963 Architekt Friedrich Wilhelm Kraemer Anzahl Parkplätze 1300 Parkplätze direkt vor der Halle Flohmarkt Termine regelmäßig donnerstags und sonntags, 8 bis 14 Uhr

Jahrhunderthalle Frankfurt mit großem Kuppelsaal

Der Kuppelsaal der Jahrhunderthalle, der größte Raum für Konzerte, Kongresse und Hauptversammlungen, ruht auf einem rechteckigen Sockel, der etwa 13.000 Quadratmeter groß ist. Dort befinden sich weitere Räume:

Der Club: kleine Bühne mit angeschlossener 60er Jahre Bar; bis zu 450 Sitzplätze oder 600 Stehplätze

Das Kasino: bis zu 880 Sitzplätze oder 1000 Stehplätze

Das Foyer: bis zu 500 Sitzplätze

Outdoorbereich Sommerwiese: von Juni bis August buchbar

Der Kuppelsaal hat einen Durchmesser von etwa 85 Metern und hat eine Fläche von 4800 Quadratmetern. Bis zu 4800 Menschen finden Platz. Bei voll bestuhlten Veranstaltungen liegt die Kapazität der Jahrhunderthalle bei 2700 Gästen.

Die besten Plätze in der Jahrhunderthalle Frankfurt

Den Sitzplan oder Saalplan für die verschiedenen Bestuhlungsweisen finden Interessierte auch auf der Website der Jahrhunderthalle. Die Tribüne mit etwa 900 Plätzen, offiziell heißt sie Balkon, ist immer bestuhlt. Onlinebewertungen zeigen, dass Gäste die Akustik und Sicht auf den meisten Sitzplätzen als sehr gut empfinden. Lediglich im Seitenparkett, wenn neben dem Hauptparkett noch links und rechts bestuhlt wird, könnten Abstriche nötig sein.

+ Die Jahrhunderthalle in Frankfurt hat eine Kapazität von 4800 Menschen. Parken kann man direkt vor der Halle. Hier findet auch regelmäßig ein Flohmarkt statt. © Rolf Oeser

Tickets gibt es online über die Website und auf myticket.de, per Telefon und bei Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kann man Tickets aktuell nur bar bezahlen. Die Garderobe kostet 3 Euro (Stand: Juli 2023).

Erreichen können Gäste die Jahrhunderthalle, die zwischen dem Industriepark Höchst und Zeilsheim liegt, über die Autobahn A66. Bei Stau an der Ausfahrt Kelkheim/Jahrhunderthalle können Besucher:innen auch die nächste Ausfahrt Zeilsheim nehmen und der Beschilderung folgen.

Parken an der Jahrhunderthalle Frankfurt

Parken können die Besucher:innen auf 1300 Parkplätzen direkt vor der Jahrhunderthalle Frankfurt. Diese sind ab etwa drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und kosten in der Regel 8 Euro. Es ist auch möglich, einen Parkplatz zu reservieren. Das kostet 12,50 Euro (Stand: Juli 2023).

Wer mit den Öffentlichen kommen will, nimmt die S1 oder S2 bis Frankfurt-Höchst. Von dort fahren die Buslinien 53 und 54 zur Jahrhunderthalle. Alternativ steigt man an der Station Frankfurt-Höchst Farbwerke/Jahrhunderthalle aus der S1 oder S2 und geht etwa 7 Minuten zu Fuß, oder nimmt auch hier die Buslinie 53.

Termine des Flohmarkts an der Jahrhunderthalle

Vor der Jahrhunderthalle findet regelmäßig donnerstags und samstags von 8 bis 14 Uhr ein Flohmarkt statt. Die genauen Termine finden sich auf der Website der myticket Jahrhunderthalle unter „Programm“.

Auftritte von großen Stars in der Jahrhunderthalle Frankfurt

In der Jahrhunderthalle Frankfurt fanden schon viele Konzerte von den größten Stars der Musikszene statt. So kamen Künstler:innen wie Jimi Hendrix, Frank Sinatra, Carlos Santana, Maria Callas oder Kraftwerk in die Konzerthalle. Janis Joplin spiele 1969 ihr einziges Deutschlandkonzert in der Jahrhunderthalle. Auch heutige Größen wie Coldplay, Lady Gaga oder Katy Perry kamen bereits nach Frankfurt.

+ Carlos Santana bei einem Auftritt in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am 16. April 1971. © Michael Haring/dpa

Skurille Fakten rund um die Jahrhunderthalle

Die Jahrhunderthalle liegt laut FNP nicht im Frankfurter Stadtteil Höchst, sondern auf der Gemarkung des Stadtteils Sindlingen. Allerdings ist umstritten, ob die Halle eigentlich zum Stadtteil Zeilsheim oder Unterliederbach gehört.

1970 gab es beim ersten Konzert der britischen Rockband Jethro Tull in Deutschland Ausschreitungen: Fans ohne Tickets warfen einige der großen Glasscheiben des Kuppelbaus ein, um doch noch reinzukommen.

Die Jahrhunderthalle hat laut FNP und Wikipedia einige skurrile Spitznamen: Nach ihrer Form und Karl Winnacker, dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden der Hoechst AG, wurde sie „Winnackers Wirtschaftswunderwarze“ oder „Winnackers Wohlstands-Pocke“ genannt. Der Begriff „Pyramidom“ war eine Satire auf das in der Hoechst-AG gefertigten Schmerzmittel Pyramidon. Andere Spitznamen waren aufgrund der Bauform „Iglu“ und „Calimeros Ei“ nach der Eierschalen-Kopfbedeckung eines Anime-Kükens.

Sowohl der Kuppelsaal als auch die Räume im Erdgeschoss der Jahrhunderthalle werden übrigens vermietet – konkrete Preise gibt es jedoch nur auf Anfrage. (anki)

Rubriklistenbild: © Rolf Oeser