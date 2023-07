„Jahreszeiten“ erstmals wiedervereint

Von: Katja Sturm

Geschichte einer Restitution: Hans Thomas Jahreszeitenzyklus ist wiedervereint. christoph boeckheler © christoph boeckheler*

Das Historische Museum zeigt einen Bilderzyklus von Hans Thoma.

Tanzende Kinder im Frühling, Bäume mit braun gefärbten Blättern im Herbst und ein verschneites Haus im Winter – 1874 ist der Jahreszeitenzyklus des Malers Hans Thoma in der späteren Villa Ullmann entstanden. Der Kaufmann Alexander Gerlach beauftragte damals den aus dem Schwarzwald stammenden und später auch lange selbst im Hessischen beheimateten Künstler, den Gartensaal in seinem Frankfurter Haus in der Guiollettstraße 34 damit zu zieren. Sieben großformatige Gemälde fertigte Thoma in Öl auf Gipsputz an, das größte davon, das eine Mainlandschaft zeigt, mit Maßen von etwa zwei auf drei Meter.

In der Szene waren die Wandbilder bekannt, einer breiteren Öffentlichkeit blieben sie aufgrund der privaten Umgebung verborgen. Jetzt, fast 150 Jahre später, werden sechs von ihnen erstmals zusammen ausgestellt. Im Historischen Museum wurde dafür das Kabinett im Untergeschoss eingerichtet. Bis zum 10. September ist die kleine Sonderexposition, die am Mittwochabend eröffnet wurde, täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

Für Museumsdirektor Jan Gerchow dient diese Minischau als Zeugnis dafür, dass die sogenannte Restitution, die Rückerstattung geraubter oder enteigneter Kulturgüter an die legitimen Eigentümer oder deren Erben, auch Chancen bietet. Obwohl seit der Washingtoner Konferenz von 1998 die Museen hierzulande verpflichtet sind, die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse ihrer Bestände zu klären, zeigten sich viele Träger in dieser Hinsicht „nicht proaktiv“ und reagierten, mit entsprechenden Forderungen konfrontiert, nur widerwillig. Sie sehen ihre eigentliche Aufgabe, die Bewahrung, laut Gerchow als gefährdet an. Der rechtmäßige Besitz müsse jedoch in jedem Fall über dieser Mission stehen.

Der Jahreszeitenzyklus sei ein Beispiel dafür, zu welch positiven Ergebnissen Provenienzforschung, also die Suche nach der Herkunft von Kunstwerken, und das respektvolle Miteinander bei einer einvernehmlich vollzogenen Restitution führen könnten. Die Bilderreihe war im September 1938 auf Veranlassung von Hedwig Ullmann, der Witwe des 1912 verstorbenen Direktors des Farben- und Chemieunternehmens Cassella, Albert Ullmann, mit einer erhaltenden Spezialtechnik abgenommen und an die Galerie Heinemann verkauft worden. Das jüdische Ehepaar, das eine größere Kunstsammlung besaß, hatte die Villa 1898 von Gerlach erworben. Hedwig Ullmann benötigte das Geld für ihre Emigration nach Australien und um die dafür geforderte Reichsfluchtsteuer und die Judenvermögensabgabe aufzubringen.

Wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs tauchten die Werke erst 1954 auf der Nachlass-auktion der Kunsthandlung Zinckgraf, des Heinemann-Nachfolgers, in München wieder auf und fanden unterschiedliche Interessenten. Der Förderverein des Historischen Museums erwarb 1957 den Wandfries „Sommerlandschaft“. Als die Anwälte der Erben Ansprüche auf die Bilder erhoben, nahmen die Frankfurter 2012 Kontakt auf und luden einen Enkel Ullmanns ein, sich das Werk vor Ort anzuschauen. Dieser erkannte es aus seiner Jugendzeit wieder, und es kam eine Partnerschaft zustande, die schließlich auch dank der Forscherin Maike Brüggen, für die die Familie ihre Archive öffnete, darin mündete, dass das Historische Museum den Zyklus fast vollständig zusammentrug, mit Unterstützung von Förderern und der Stadt übernahm und die Nachkommen Ullmanns entschädigte. Eines der Bilder ist noch verliehen und wird in den ersten beiden Wochen durch eine Reproduktion ersetzt.

Die siebente Darstellung ist laut Gerchow „vielleicht nur noch als Foto vorhanden“. Das Abbild zeige „Risse und Fäden“ und damit größere Schäden. Als Supraporte fällt das Bild schon vom Motiv her aus der Rolle: Es zeigt keine jahreszeitlich geprägten Landschaften, sondern den Gott Saturn mit Putten.