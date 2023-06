Ironman Frankfurt: Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Von: Oliver Teutsch

Die Frauen stehen bei diesem Ironman Frankfurt besonders im Blickpunkt, nicht nur an der Steigung in Bergen. Rolf oeser © Rolf Oeser

Nach dem Unglück beim Ironman in Hamburg gibt es weniger Begleitfahrzeuge und erstmals ein „Monitoring Bike“. Männliche Elite fehlt in diesem Jahr.

Die gute Nachricht vorweg: Die morgendliche Idylle am Langener Waldsee, die Frankfurter Skyline und die Felder der Wetterau werden auch bei der 21. Auflage des Frankfurter Triathlons wieder stimmungsvoll in Szene gesetzt. Dafür sorgen die Liveübertragung des Hessischen Rundfunks und die internationale Ausstrahlung via Internet. Auf Bilder männlicher Profis werden die Menschen an den Fernsehgeräten und entlang der Strecke aber verzichten müssen, was nicht überall auf Begeisterung stößt. Selbst Frankfurts ehrenamtliche Stadträtin Ina Hauck (SPD) bekannte als offizielle Vertreterin der Stadt im Hinblick auf Sonntag: „Wir werden die Männer vermissen und freuen uns, wenn sie nächstes Jahr wieder dabei sind.“

Die Absenz der männlichen Elite in Frankfurt ist der Tatsache geschuldet, dass die Weltmeisterschaften bei Frauen und Männern mittlerweile getrennt ausgetragen werden. Auf der legendären Strecke auf Hawaii kämpfen dieses Jahr im Oktober die Frauen um die Krone des Triathlonsports. Die Weltmeisterschaft der Männer hingegen steigt bereits im September in Nizza. Da der zeitliche Abstand zwischen Frankfurt und Nizza für zwei Langdistanzen mit 3,8 Kilometern Schwimmen, 183 Kilometern Radfahren und 42,1 Kilometern Laufen sehr kurz ist, entschied sich die World Triathlon Corporation, die Qualifikationsmöglichkeiten für die WM der Männer lieber Anfang Juni an Hamburg zu vergeben.

Oliver Schiek, Chef des Ironman Deutschland, zu dem die Veranstaltungen in Frankfurt und Hamburg gehören, beeilt sich aber zu betonen, dass der „Gender-Split“ bei den Ironman-Rennen zukünftig gewünscht ist: „Das Frauenrennen geht im Männerrennen unter.“ Es sei unbefriedigend, wenn eine Europameisterin als Vierte oder Fünfte über die Ziellinie komme, weil vor ihr schon einige Männer das Ziel erreicht hätten Auch Stadträtin Hauck findet, dies sei nun „die Chance, den Damen das Ansehen zu geben, das sie verdienen.“

Der ein oder andere neidische Blick ging dieser Tage dennoch ins fränkische Roth, wo am vorigen Wochenende bei Frauen wie Männern die Elite am Start war und tolle Zeiten zustande kamen. „Roth ist Roth“, konstatiert Schiek, weist aber darauf hin, dass in Frankfurt auch 20 weibliche Profis an den Start gehen werden – um dann doch noch einzuräumen: „Eine Laura Philipp hätten wir hier gerne am Start gehabt.“

Verkehr Die Aufbauarbeiten für den Ironman haben schon am Dienstag begonnen. Am Sonntag selbst wird es zwischen dem Startschuss am Waldsee um 6.25 Uhr und dem Zieleinlauf am Römerberg zu verkehrlichen Einschränkungen kommen, die bis Montagabend andauern können. Die Polizei rät dringend, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. So sei etwa der Zoo in der Innenstadt am Sonntag nicht mit dem Auto zu erreichen. Auch einige Parkhäuser in der Innenstadt seien nur eingeschränkt nutzbar. Auf der Friedberger Landstraße ist eine Verkehrsanbindung der östlich und westlich gelegenen Stadtteile nur durch eine Umleitung über die A661 möglich. Straßensperrungen wird es aber nicht nur in Frankfurt, sondern wegen der Radstrecke auch im Umland geben. Betroffen davon sind laut Polizei die Landkreise Offenbach, Main-Kinzig-Kreis, Wetterau und Groß-Gerau. Informationen zur Verkehrslage gibt es etwa auf der Internetseite des Veranstalters www.ironman.com . Informationen zum Personennahverkehr mit Fahrpläne, zusätzliche Fahrten und Umleitungen bieten die Webseiten von traffiQ (www.traffiq.de/) und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV (www.rmv.de/c/de/start/frankfurt). ote

Aber die Profis sind ja nicht alles bei dieser Massenveranstaltung. Bei den Jedermännern sind auch Männer am Start. Für deren Motivation sei es völlig unerheblich, ob die Elite am Start ist, sagt Schiek. Die Anmeldezahlen bewiesen dies. Die Veranstaltung ist mit 3200 Teilnehmenden ausgebucht, darunter seien 39 Prozent Erststarter. „Das spricht auch für die Stadt Frankfurt“, findet Schiek.

Damit sich am Sonntag zwischen dem Start der weiblichen Elite am Langener Waldsee und dem Zieleinlauf des Hinterfelds um 22 Uhr am Römerberg kein so tragisches Unglück ereignet wie vor Monatsfrist in Hamburg, hat die Organisation die Sicherheitsvorkehrungen noch mal verschärft. In Hamburg waren ein Motorrrad und ein Fahrrad kollidiert, bei dem Zusammenstoß starb der 70-jährige Motorradfahrer, der 26-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt. Als Folge daraus wird es in Frankfurt nun erstmals ein „Monitoring-Bike“ geben, wie es bislang nur auf Hawaii im Einsatz war.

Auf dem Motorrad sitzt laut Schiek eine Art Referee, der überwacht, ob sich die anderen Begleitfahrzeuge richtig verhalten. Ohnehin sei die Anzahl der Motorräder, die sich auf der Strecke befinden dürfen, erneut verringert worden. Nur der Hessische Rundfunk und der Veranstalter selbst dürfe sie auf die Strecke schicken. Entsprechende Anfragen anderer Medien seien abgelehnt worden, sagt Schiek und betont: „Die Sicherheit der Athletinnen und Athleten steht im Vordergrund.“

Vielleicht sind im Hinblick auf die Sicherheit des Teilnehmerfelds der Gender-Split und eine geringere Teilnehmerzahl ganz gut. Schöne Bilder von Waldsee, Skyline und Wetterau wird es auch so geben.