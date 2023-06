Investor will Gallileo-Turm in Frankfurt sanieren

Von: Florian Leclerc

Die Sanierung des Gallilei-Hochhauses soll 18 Monate dauern. Müller © Monika Müller

Der Investor Capitaland kündigt an, bei einer Renovierung des Gallileo-Hochhauses mit der Stadt zusammenarbeiten zu wollen. Der Verbleib des English Theatre ist weiterhin offen.

Der Eigentümer des Gallileo-Hochhauses, im dem sich das English Theatre befindet, will das Gebäude im kommenden Jahr sanieren, wenn die Commerzbank Ende Januar als Hauptmieterin ausgezogen ist. Dabei wolle man, so die Mitteilung von Capitaland, mit der Stadt zusammenarbeiten.

Der 136 Meter hohe Turm an der Gallusanlage 7 wurde bis 2003 nach Plänen von Novotny Mähner Assoziierte gebaut. Nach gut 20 Jahren sei nun eine Modernisierung nötig, um „das Gebäude „als erstklassige Immobilie“ wiederzubeleben. Die Renovierung soll 18 Monate dauern. Ein klares Bekenntnis zum englischen Theater, das seit 2003 das Souterrain und das Erdgeschoss des Hochhauses bespielt, gab der Investor nicht ab.

Gebäude soll „leerstehend“ zurückgegeben werden

Capitaland sei „verantwortungsbewusst“ und „engagiere sich partnerschaftlich in lokalen Gemeinden“, hieß es. Gleichwohl müsse das Unternehmen seine eigene „kommerzielle Verantwortung“ wahrnehmen. Man habe keinen Vertrag mit dem English Theatre, sondern lediglich mit der Commerzbank als Mieterin. Diese habe vor zwei Jahren mitgeteilt, dass der Mietvertrag im Januar 2024 enden soll. Danach müsse sie das Gebäude „leerstehend“ zurückgeben.

Das Unternehmen behalte sich vor, „Optionen für den Gallileo-Turm zu prüfen“. Das gelte auch für den künftigen „Mietermix“. Bei der Sanierung des Gebäudes wolle das Unternehmen mit den städtischen Behörden zusammenarbeiten.

Mit starker Präsenz hatte sich die Stadt- und Landespolitik am Samstagabend bei der Premiere von „Now and Then“ mit dem English Theatre solidarisch gezeigt. Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) war in legerem Outfit zugegen, außerdem die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), Landtagsabgeordnete Miriam Dahlke (Grüne) und Kulturpolitiker:innen von Grünen, Volt, FDP im Römer.

Außerdem konsularisches Personal sowie Joachim von Harbou, früherer Vorstand der Dresdner Bank, der 1999 den städtebaulichen Vertrag zur öffentlichen Nutzung im Gallileo-Turm mit ausgehandelt hatte.

Dauerhafte öffentliche Nutzung laut Vertrag

Der städtebauliche Vertrag sieht eine dauerhafte öffentliche Nutzung in Erdgeschoss und Keller des Gallileo-Turms vor. Während der Bebauungsplan dort ganz allgemein Einzelhandel, Gastronomie, Kultur oder Gemeinbedarf im Sinn hat, spitzt der städtebauliche Vertrag die Nutzung auf das englische Theater zu. Ein Grundbucheintrag existiert allerdings nicht.

Die CDU im Römer hat angekündigt, einen Akteneinsichtsausschuss ins Leben rufen zu wollen, um den städtebaulichen Vertrag von 1999 zu prüfen. Im Kulturausschuss nannte Julia Eberz (Grüne) den Zeitpunkt für den Ausschuss „sehr ungünstig“. Das Kulturdezernat teilte mit, die CDU-Fraktion habe den Vertrag zur internen Verwendung mittlerweile bekommen.