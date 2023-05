Institut für Suchtforschung: Expertise made in Frankfurt

Von: Steven Micksch

Heino Stöver leitet das Institut für Suchtforschung in Frankfurt seit 2009. © Rolf Oeser

Seit 25 Jahren gibt es das Institut für Suchtforschung in Frankfurt. Die Anfänge waren holprig, heute ist es renommiert.

In einer Stadt wie Frankfurt liegt die Gründung eines Instituts für Suchtforschung (ISFF) eigentlich nahe. Auch wenn 1997, als das ISFF an der damaligen Fachhochschule (heute Frankfurt University of Applied Sciences) entstand, der ausschlaggebende Faktor viel konkreter war, wie sich Volker Happel, einer der drei Gründer:innen, am Montag zum 25-jährigen Bestehen des ISFF erinnerte.

Happel lehrte an der FH damals im noch jungen Schwerpunkt Sucht. Ein Student sei mit der Idee einer Studie zum selbstorganisierten Ausstieg aus der Heroinsucht zu ihm gekommen. Vorlage war eine ähnliche Erhebung aus den USA, die gezeigt hatte, dass Menschen von selbst den Absprung aus der Sucht schaffen können. Doch solche Ergebnisse trafen damals in der Fachwelt auf taube Ohren: „So etwas gibt es nicht“, bekam Happel gesagt.

Er realisierte die Untersuchung trotzdem, fand auch die Ex-Junkies, die den Ausstieg geschafft hatten und erfuhr die Gründe dafür (etwa Schwangerschaft). Als man die Forschungsergebnisse den 30 hessischen Drogenberatungsstellen zur Verfügung stellen wollte, hatten nur zwei Interesse. Die Studierenden tobten, die vorherrschenden Werte in der Drogenhilfe waren für sie nicht mehr begreifbar. So gründete Happel gemeinsam mit Dieter Henkel und Irmgard Vogt zunächst den Verein „Integrative Drogenhilfe“, über den schließlich das Institut aus der Taufe gehoben wurde.

Heute würden die Beratungsstellen die Erkenntnisse des ISFF nicht mehr verschmähen. Im Gegenteil: Das Institut liefert wichtige Erkenntnisse zu verschiedenen Substanzgebrauchsstörungen und erforscht immer wieder die damit verbundenen individuellen und gesellschaftlichen Probleme. Mittlerweile hat sich das ISFF an elf EU-geförderten Projekten beteiligen können. Das seien knapp die Hälfte aller EU-geförderten Projekte an der University.

Die Forschungspartner des Suchtforschungsinstituts sitzen in Hamburg, Berlin, Mainz, Wiesbaden oder in weit entfernten Ländern wie Usbekistan oder China. Bei den Praxispartnern ist man immer eng mit dem Drogenreferat der Stadt Frankfurt, der Integrativen Drogenhilfe und der Aidshilfe in Frankfurt in Kontakt.

Inhaltlich ist das Institut, dessen geschäftsführender Leiter seit 2009 Heino Stöver ist, dem Fachbereich 4 „Soziale Arbeit Gesundheit“ an der Hochschule zugeordnet. 3500 Studierende gibt es im Fachbereich, seit kurzem können diese auch den Masterstudiengang „Suchttherapie und Sozialmanagement in der Suchthilfe“ belegen. Sogar Promotionen sind mittlerweile am Suchtforschungsinstitut möglich.

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen am ISFF? Das will der Direktor so nicht gelten lassen. Die räumlichen Bedingungen seien mit dem House of Science and Transfer wirklich gut geworden und der Transfer in die Praxis gelänge. Die personelle Situation sei aber nicht zufriedenstellend. Alle Beschäftigten des ISFF seien auf Drittmittelbasis angestellt und ihre Verträge je nach Länge ihres Projektes begrenzt. „Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, aber die Leidenschaft ist groß“, sagt Stöver. Trotz aller Widrigkeiten sei das Engagement seines Teams bemerkenswert.