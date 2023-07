Ins Bürgeramt in Frankfurt ohne Termin am Montag und Mittwoch

Von: Florian Leclerc

In sieben Frankfurter Bürgerämter kommen die Bürgerinnen und Bürger bald an zwei Tagen in der Woche, ohne vorher einen Termin zu vereinbaren.

Die städtischen Bürgerämter sind von August an montags und mittwochs ohne Termin besuchbar. Für die anderen Tage – Dienstag, Donnerstag und Freitag – müssen wie bislang vorab Termine vereinbart werden. Das teilte die zuständige Stadträtin Eileen O’Sullivan (Volt) mit.

Die Regel gilt für sieben Bürgerämter: das zentrale Bürgeramt an der Langen Straße sowie die dezentralen Bürgerämter in Sachsenhausen, Höchst, Dornbusch, Nordwest, Nieder-Eschbach und Bergen-Enkheim. Sie sind ohne Termin am Montag von 9 bis 17 Uhr und am Mittwoch von 7.30 bis 13 Uhr für Besucher:innen geöffnet. An den übrigen Tagen müssen die Termine vorab online gebucht werden: auf frankfurt.de/buergeramt_termine oder telefonisch über die Behördennummer 115.

Außenstellen in Kalbach, Harheim und Fechenheim haben nur einen Tag auf

Die Außenstellen in Kalbach, Harheim und Fechenheim würden wegen Personalknappheit bis zur Landtagswahl am 8. Oktober ihre Öffnungszeiten auf einen Tag reduzieren, teilte die Stadträtin weiter mit. Die Außenstellen Kalbach und Fechenheim seien ab sofort dienstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet, die Außenstelle Harheim mittwochs von 8 bis 13 Uhr.

Wer ohne Termin ins Bürgeramt komme, müsse Wartezeit einplanen, sagte O’Sullivan. Sie bat außerdem darum, den Bürgeramtsbesuch nicht unbedingt sofort an den terminfreien Tagen zu erledigen, damit sich das System einspielen kann.

