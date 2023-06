Pride Month: Mit buntem Programm gegen Gewalt

Von: Sebastian Theuner

Die Bars rund um den Regenbogenkreisel sind der Haupt-Treffpunkt der queeren Szene in Frankfurt. © Renate Hoyer

Das Programm für den Pride Month im Bermudadreieck steht und wird dem Ortsbeirat 1 vorgestellt. Die Haupt-Veranstaltungen sind am 16. und 17. Juni, es soll aber auch weitere Aktionen geben.

Am 16. und 17. Juni zeigt sich Frankfurt von seiner bunten Seite: Anlässlich des ersten Frankfurter Pride Month findet an diesen Tagen ein Straßenfest mit Bühnenprogramm und Kundgebungen unter dem Titel „Vielfalt ohne Gewalt“ statt. Veranstaltungsort ist das sogenannte Bermuda-Dreieck zwischen Regenbogenkreisel und Alter Gasse unweit der Konstablerwache. Die Straßenzüge, auch als Regenbogenviertel bezeichnet, gelten als Szenetreff der queeren Gemeinschaft in Frankfurt.

Am Dienstag wurde das Programm für die Aktionstage auf der Sitzung des Ortsbeirates 1 (Altstadt, Bahnhof, Europaviertel, Gallus, Gutleut, Innenstadt) vorgestellt. Es werde um Sensibilisierungsarbeit und Empowerment gehen, sagte Harpreet Cholia, Leiterin der Stabstelle für Antidiskriminierung. So ist für Freitag, den 16. Juni etwa eine Stadtführung zur Geschichte der Lesben, Schwulen und queeren Menschen geplant. Am Samstag gibt es unter anderem eine Dragshow sowie eine Diskussionsrunde zum Thema queerfeindliche Gewalt.

Organisiert werden die Aktionstage von der Stabstelle Antidiskriminierung, Mitgliedern der queeren Gemeinschaft sowie der Polizei Frankfurt. Die Planungen wurden innerhalb des LSBTIQ+-Koordinierungskreises vorangetrieben, der vor gut einem halben Jahr gegründet worden war. Dem Koordinierungskreis gehören Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne), Polizeipräsident Stefan Müller und Mitglieder der Zivilgesellschaft an.

Im Rahmen des ersten Frankfurter Pride Month sind zwischen Mitte Juni und Mitte Juli weitere Veranstaltungen geplant. Derzeit konzentriere ich die Arbeit des Koordinierungskreises auf das Regenbogenviertel; „wir wollen mit der Zeit aber auch stadtweit aktiv sein“, sagte Stabstellenleiterin Cholia.

Die Gründung des Koordinierungskreises geht auf Angriffe auf queere Menschen in der Frankfurter Innenstadt zurück, die insbesondere im vergangenen Jahr gehäuft vorkamen. Diese seien in dem Gremium vorrangig bearbeitet worden, berichtete Cholia auf der Ortsbeiratssitzung.

Erarbeitet wurde ein 5-Punkte-Plan, zu dem unter anderem die Öffentlichkeitskampagne „Safer Spaces for Queer People“ gehört. Restaurants, Bars oder Hotels weisen sich dabei durch einen Sticker, der am Eingang angebracht ist, als sicherer Ort für Opfer eines queerfeindlichen Angriffes aus. „Die Mitarbeiter sollen geschult werden, wie sie am besten reagieren, wenn sich angegriffene Menschen an sie wenden“, erklärte Alexander Brandau, Ansprechperson für LSBTIQ+ bei der Frankfurter Polizei. Durch QR-Codes auf den Stickern können Betroffenen zudem eine Online-Anzeige aufgeben und Beratungsstellen kontaktieren.

Es sei wichtig, die Nachbarschaft zu sensibilisieren, sagte Harpreet Cholia. Das ist auch das Ziel der Aktionstage in einer Woche. Der Ortsbeirat 1 möchte diese mit maximal 4000 Euro unterstützen. Einem entsprechenden Antrag von Alexander Mitsch (Grüne) wurde bei Gegenstimmen der FDP-Fraktion im Gremium entsprochen. „Es wird weiter Gewalttaten geben“, befürchtet Mitsch – umso wichtiger sei die Sensibilisierungsarbeit, die nach seiner Ansicht auch auf Schulen ausgeweitet werden sollte.