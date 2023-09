Lösung für Euro-Skulptur gesucht

Von: Sebastian Theuner

Für viele ist die Euro-Skulptur am Willy-Brandt-Platz ein beliebtes Fotomotiv . © Renate Hoyer

Die Mehrheit im Ortsbeirat 1 lehnt eine Übernahme durch die Stadt ab. Einig ist sich das Gremium, dass das Kunstwerk an seinem jetzigen Standort erhalten bleiben soll.

Szenarien stehen viele im Raum, sie reichen vom Abbau über einen Umzug bis hin zur Übernahme durch einen neuen Eigentümer. Wie es mit der Euro-Skulptur am Willy-Brandt-Platz weitergeht, ist aber weiter unklar. Die Frankfurter CDU hatte kürzlich den Erwerb des Kunstwerks durch die Stadt angeregt. Im Ortsbeirat 1 (Altstadt, Bahnhof, Europaviertel, Gallus, Gutleut, Innenstadt) stößt dieser Vorschlag aber nur bedingt auf Gegenliebe.

In einem Antrag hatte die Römer-Fraktion der Christdemokraten mit dem „identitätsstiftenden“ Charakter der Skulptur argumentiert. Sie zähle zu den am meisten fotografierten Objekten in Frankfurt und stehe für die Stadt, Europa und den Euro. Der Magistrat solle deshalb mit dem Verein Frankfurter Kultur Komitee die Rahmenbedingungen einer möglichen Übernahme erörtern. Der Verein ist Eigentümer der Skulptur. Wie im Juni bekannt geworden war, ist der Verein nicht mehr in der Lage, die Unterhaltskosten zu zahlen. Diese sollen sich im Jahr auf bis zu 200 000 Euro belaufen.

Stephan Korte, Fraktionsvorsitzender der FDP im Ortsbeirat 1, sieht den Vorstoß der Frankfurter CDU kritisch. Zwar sei die Euro-Skulptur ein „wichtiges Wahrzeichen“ für die Stadt – es müsse daher erhalten bleiben. Korte plädierte in der Gremiumssitzung am Dienstagabend jedoch für eine private Übernahme. Statt Geld aus dem städtischen Haushalt zu investieren, müssten andere Lösungen geprüft werden.

Dazu zähle auch die Übernahme durch die Europäische Zentralbank (EZB) – eine Variante, die zuvor von Tanja Ayesha Pösl in die Debatte eingebracht worden war. Die Sozialdemokratin verwies darauf, dass sie Skulptur im „Vorgarten“ des ehemaligen Standortes der EZB stehe. Deshalb trage die Behörde die Verantwortung, das Kunstwerk zu übernehmen und zu pflegen.

Die Übernahme durch einen privaten Träger sieht Christdemokrat Christian Friesen als nicht zielführend. Denn dann könne sie jederzeit abgebaut werden, mahnte er an. Die CDU im Ortsbeirat befürwortet daher einen Erwerb durch die Stadt Frankfurt – wie auch die meisten Abgeordneten der Grünen. Die Euro-Skulptur sei ein „gelungener Werbeträger“ für Frankfurt, sagte Andreas Laeuen. Zwar sei er nicht immer ein Freund des Kunstwerkes gewesen. Doch längst sei es ein beliebtes Fotomotiv, die Bilder würden in die Welt hinaus getragen.

Freidemokrat Korte erkannte grundsätzliche Einigkeit zwischen den Fraktionen im Bestreben, die Skulptur erhalten zu wollen. Nun muss das Gremium klären, unter welchen Umständen das geschehen soll. Korte stellte einen eigenen Antrag zur kommenden Sitzung im Oktober in Aussicht. Die Vorlage der Römer-CDU wies der Ortsbeirat mehrheitlich zurück; lediglich vier Mitglieder der Grünen sowie die CDU-Fraktion stimmten zu.

Die Euro-Skulptur war 2001 anlässlich der Einführung des Euros in der Gallusanlage aufgestellt worden. Entworfen hat das 14 Meter hohe Kunstwerk Ottmar Hörl; der Verein Frankfurter Kultur Komitee hatte die Skulptur als Geschenk erhalten. Im vergangenen Herbst hatte der Verein bereits einen Sponsor gefunden, der den Unterhalt für fünf Jahre finanzieren wollte. Durch die Insolvenz des Unternehmens stellt sich die Zukunftsfrage nun erneut.