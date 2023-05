Innenstadt: Barrierefrei ins Hospital zum Heiligen Geist

Von: Gernot Gottwals

Der Einstieg in die Tram an der Haltestelle des Hospitals zum Heiligen Geist ist für mobilitätseingeschränkte Menschen derzeit eine Herausforderung. © Rüffer

Der Umbau der Haltestelle am Hospital zum Heiligen Geist in der Langen Straße soll in vier Monaten beginnen. Bis Mitte 2024 möchten VGF und Stadt Frankfurt die Arbeiten abschließen.

Die Straßenbahnhaltestelle Hospital zum Heiligen Geist in der Langen Straße wird durch die VGF und das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) barrierefrei umgebaut. „Die Vorbereitungen laufen, der Baubeginn ist für den September geplant“, sagt VGF-Sprecherin Karola Brack. „Im Sommer 2024 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein.“

Der Ortsbeirat 1 (Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleutviertel Innenstadt) hat dem Magistratsbericht einstimmig zugestimmt. Doch vor allem in der CDU und SPD wünscht man sich eine schnellere Planung und Umsetzung- auch wenn die zahlreichen Einzelmaßnahmen zwischen VGF und ASE sorgfältig abgestimmt werden müssten.

So lässt die VGF im Wesentlichen das Niveau der Haltestelle auf 24 Zentimeter anheben – mit der Folge, dass eine Abgrenzung zum Straßenverkehrsraum mit sogenannten Hochbordsteinen und einem Geländer ausgebildet werden muss. Die hat laut Magistrat gegenüber der jetzigen Situation zur Folge, dass der Verkehr auf der Langen Straße verschwenkt werden muss.

Zu den Baumaßnahmen der Stadt gehören die Deckenerneuerung der Langen Straße, die Anpassungen der Fußgängerfurt in der Fischerfeldstraße sowie der entsprechenden Ampelsteuerungen. In der Battonnstraße erfolgt eine Neuanordnung der Fahrstreifen und Reduzierung der Fahrbahnstreifen auf zwei. Dafür kommen eine Fahrradspur mit Radfahrstreifen und Schutzstreifen sowie eine Radwegüberfahrt und Sicherheitstrennstreifen hinzu.

Nach den Kostenberechnungen kostet das Projekt insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Den größeren Anteil des Haltestellenumbaus von rund 1,9 Millionen Euro wird die VGF übernehmen.

Die Stadt wird einen Anteil von 585 000 Euro aus dem Programm zum Umbau barrierefreier Straßenbahnhaltestellen beisteuern.

Bei den Grünen im Ortsbeirat 1 stoßen neben dem eigentlichen Umbau auch die Maßnahmen für die Geh- und Radwege auf Zustimmung: „Wir finden es super, dass hier der Radweg der Langen Straße gleich in diesem Abschnitt mitgedacht und gebaut wird“, so Sprecher Alexander Mitsch. „Rasengleise wären super gewesen, aber man kann in der Kürze der Zeit nicht alles haben.“

„Wir begrüßen die Maßnahmen, aber das Tempo Frankfurts beim barrierefreien Umbau seiner Haltestellen ist generell zu langsam“, so SPD-Chef Clemens Schubert. „Gerade vor einem Krankenhaus wie in der Langen Straße ist Barrierefreiheit wichtig und sollte Priorität genießen.“

„Wir finden das Vorhaben natürlich gut, doch wichtig ist, dass alle Haltstellen in Frankfurt uneingeschränkt von mobilitätsbeeinträchtigten Personen benutzt werden können“, betont CDU-Fraktionsvorsitzende Sara Steinhardt. Daher sei die Station Heiliger Geist nur ein weiterer Schritt. „Aber was mich stört ist, dass dies eigentlich laut Rechtslage bis 2022 hätte passieren müssen und die Stadt einfach nicht in die Gänge kommt.“ Der Ausbau müsse beschleunigt werden. „Von daher: Kein großes Lob von mir. Was die Stadt am Hospital zum Heiligen Geist macht, ist eine Selbstverständlichkeit und überfällig.“