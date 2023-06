Frankfurt-Innenstadt: Kunst im Untergrund

Von: Boris Schlepper

Die U-Bahn-Station am Eschenheimer Turm bietet einen kläglichen Anblick, kritisieren die Grünen. © Oeser

Die Grünen im Ortsbeirat 1 wollen die U-Bahn-Station Eschenheimer Tor aufwerten. Durch einen künstlerischen Wettbewerb soll die Haltestelle attraktiver und auf die Geschichte der Gebäude darüber hingewiesen werden.

Die U-Bahn-Station Eschenheimer Tor ist nach Ansicht der Grünen im Ortsbeirat 1 funktional in einem akzeptablen Zustand. Doch biete die Haltestelle Fahrgästen eher einen „kläglichen Anblick“. Die Fraktion regt deshalb in einem Antrag an, einen künstlerischen Wettbewerb zur Verbesserung des Erscheinungsbildes auszuschreiben. Über die Vorlage berät das Gremium, das für die Stadtteile Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleut und Innenstadt zuständig ist, in seiner heutigen Sitzung.

Ziel des Wettbewerbs soll einerseits sein, die Aufenthaltsqualität in der Station zu verbessern. Auch sollen die Orientierung optimiert und angstfreie Räume geschaffen werden. Darüber hinaus will die Fraktion erreichen, dass die Geschichte des Ortes mit seinen übergeordneten Gebäuden dargestellt wird. Dazu gehörten etwa das Eschenheimer Tor, das ehemalige Theater am Turm, der Goepfert-Brunnen, das Bayer-Hochhaus und der einstige Sitz der Frankfurter Rundschau an der Großen Eschenheimer Straße / Ecke Stiftstraße.

Der Wettbewerb soll möglichst schnell erarbeitet und kostengünstig umgesetzt werden, erläutert Andreas Laeuen seinen Antrag. „Dabei sollen selbstverständlich die Bedürfnisse der Unterkunft für obdachlose Menschen berücksichtigt werden.“ Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern des Magistrats, der VGF, des RMV, Traffiq, der Frankfurter Behinderten-Arbeitsgemeinschaft, der Fraktionen der betroffenen Ortsbeiräte sowie des Fahrgastbeirates soll über die Ideen befinden.

Ortsbeiratsitzung Der Ortsbeirat 1 tagt am heutigen Dienstag, 6. Juni, 19 Uhr, im Saalbau Gutleut, Rottweiler Straße 32, Raum Westhafen. Zu Gast ist Harpreet Cholia, die Leiterin der Stabsstelle Antidiskriminierung im Dezernat II Bürgermeisterin, Diversität, Antidiskriminierung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie stellt die LSBTIQ*-Aktionstage am 16. und 17. Juni und die Kampagne „Vielfalt ohne Gewalt“ vor. Fragen und Anregungen der Anwesenden werden im Anschluss beantwortet. bos

Für die Station sind nach Ansicht Laeuens neue Ideen gefragt. „Die Frankfurter Kunstszene ist groß und bunt und mischt sich gerne immer wieder ein.“ Im Rahmen eines Wettbewerbes können die unterschiedlichsten Anregungen vorgestellt und ausgewählt werden.

Auch könne die Haltestelle auf diesem Weg nicht nur optisch aufgewertet werden. Künstlerisch gestaltete öffentliche Räume seien weniger von Vandalismus betroffen und von mehr Rücksichtnahme geprägt. Die Fahrgäste könnten sich besser mit ihrem Bahnhof identifizieren und der Wiedererkennungswert werde erhöht. „Der positive Einfluss von Kunst sollte gerade an diesem U-Bahnhof nicht länger ungenutzt bleiben“, so der Antragsteller.

Als gute Idee bewertet VGF-Sprecher Bernd Conrads den Antrag, „da spricht prinzipiell nichts dagegen“. Die Station sei bereits vor Jahren schon einmal aufgewertet worden, etwa durch Bilder des Kinos in der B-Ebene. Allerdings müsse geklärt werden, wer dafür zu bezahlen habe.