Frankfurt: Beschwerden über Citybeach

Von: Boris Schlepper

Die Bar mit Strandatmosphäre auf dem Parkhausdach gibt es seit sechs Jahren. © Rolf Oeser

Die Location auf dem Dach des Konstabler-Parkhauses soll zu laut sein, kritisieren Anwohnende. Kontrollen des Ordnungsamts bestätigen das aber nicht.

Wie laut ist der Citybeach auf dem Dach des Parkhauses Konstabler? Das wollen die Grünen im Ortsbeirat 1 (Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleut , Innenstadt) wissen. Sie fordern, dass die Stadt den Schallpegel in der angrenzende Wohnbebauung prüft, da es über die Bar mit Strandatmosphäre seit längerem Beschwerden von Anwohnenden gebe. Über die Vorlage berät das Gremium in seiner Sitzung am kommenden Dienstag.

Seit geraumer Zeit lägen dem Ortsbeirat Klagen über Lärm bis in die frühen Morgenstunden vor, der vom Citybeach ausgehe, begründet Andreas Laeuen seinen Antrag. Auch gebe es Feiern auf den Parkdecks durch Gäste der Location und Lichtemissionen in die umliegenden Wohnungen durch Scheinwerfer.

Obwohl das Ordnungsamt eingeschaltet ist sei bisher nichts passiert, „die Anwohnenden fühlen sich im Stich gelassen“. Die Grünen wollen deshalb, dass im Trierischen Hof, in der Fahrgasse und in der Berliner Straße gemessen wird. Auch sollen die Betriebszeit, die Musik- und die Lichtanlage überprüft werden.

Die Störungen gingen nicht vom Citybeach aus, sagt Jalalle Chahboune, Geschäftsführer von der CKK Projekt GmbH in Dreieich, die den Strand betreibt, auf Anfrage. Der Citybeach sei kein Club, sondern „ein Erholungsort“, dort laufe nur Hintergrundmusik.

Sitzung des ortsbeirats Der Ortsbeirat 1 trifft sich am Dienstag, 4. Juli, 19 Uhr, im Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, Das Quartier Hellerhöfe an der Frankenallee steht im Mittelpunkt der Sitzung. Im Zuge der frühzeitigen Bürgerbeteiligung erläutern Vertreterinnen und Vertreter des Stadtplanungsamts Ziel und Zweck des Bebauungsplan . Die Unterlagen liegen bereits ab 18.30 Uhr aus. Das Bürgerengagement für den Klimaschutz ist auch Thema, dessen Förderrichtlinien vorgestellt werden. bos

Die Gesellschaft habe viel Geld in eine Anlage investiert, die dafür sorge, dass die Musik nicht nur von einer Stelle ausgehe. Dass es mal bei einer Veranstaltung lauter werde, könne er nicht ausschließen, so Chahboune. Doch seien diese nicht regelmäßig. Auch drehten die Mitarbeitenden um 22 Uhr alle Bässe und die Lautstärke runter. Schließlich seien sie an einem guten Miteinander mit der Nachbarschaft interessiert, „wir wollen hier langfristig bleiben“.

Die Beschwerden von Anwohnenden seien ihm bekannt, so Chahboune. Das Ordnungsamt und die Polizei seien schon mehrfach vor Ort gewesen, hätten jedoch keine Ruhestörung durch den Citybeach feststellen können. Allerdings gebe es in unmittelbarer Nähe ein anderes Lokal, das durchaus auch laute Musik spiele. „Unglücklicherweise wird das uns zugeschrieben.“ Das ist aber nicht korrekt.“

Anwohnerbeschwerden über Lärmbelästigung liegen auch dem Ordnungsamt vor, sagt Behördensprecher Michael Jenisch. „Die Stadtpolizei hat den Betrieb bereits im Januar kontrolliert und die Verantwortlichen vor Ort im Sinne der Beschwerde belehrt und ermahnt.“ Zum Zeitpunkt der Kontrolle konnte indes nichts Störendes festgestellt werden. Auch bei weiteren, nachfolgenden Besuchen habe keine Lärmbelästigung ermittelt werden können. Darüber hinaus sei im Juni eine Schallpegelmessung in der Wohnung eines Beschwerdeführers durchgeführt worden, so Jenisch. „Auch hierbei gab es keine Anhaltspunkte für etwaige Verstöße.“

Dass der Lärm von einem anderen Lokal im Umfeld des Citybeach komme, sei denkbar, so Jenisch. Davon gebe es dort einige. Das sei vom Ordnungsamt aber „nicht verifizierbar“. Die Beschwerden, die das Amt erreichten und auf deren Grundlage es tätig wurde, hätten sich eindeutig auf das Citybeach bezogen. „Grundsätzlich gehen wir sämtlichen Beschwerden in Sache Lärm nach.“