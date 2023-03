Fragen zum Schauspiel

Teilen

Innenstadt Ortsbeirat spricht über Neubau in Wallanlagen.

Mit dem geplanten Neubau der Städtischen Bühnen beschäftigt sich der Ortsbeirat 1 in seiner heutigen Sitzung. Die Grünen im Gremium, das für die Stadtteile Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleut und Innenstadt zuständig ist, haben eine Reihe von Fragen zu der von Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) bevorzugten Spiegellösung, die Oper am Willy-Brandt-Platz und das Schauspiel schräg gegenüber in den Wallanlagen zu errichten.

Die Grünen wollen etwa wissen, warum die Stadträtin die Variante favorisiert, für die die Regelung umgangen werden müsste, nicht in der Frankfurter Wallanlage zu bauen. Zudem fragen sie, ob bereits Auswirkungen auf die Frischluft- und Kaltluftströme auf das Mikroklima in der Innenstadt und im Bahnhofsviertel untersucht worden sind – und wenn ja, mit welchem Ergebnis. Nicht zuletzt regt die Fraktion an, den Hochhausrahmenplan 2023 abzuwarten, der Mitte des Jahres erwartet werde. Dieser werde klären, ob am Sparkassenstandort an der Neuen Mainzer Straße ein Hochhaus entstehen könnte. Dort könnte ebenfalls das Schauspiel unterkommen.

Darüber hinaus befasst sich das Stadtteilgremium mit dem neuen sogenannten Koordinierungsbüro im Bahnhofsviertel, mit dem die Stadt die Situation im Stadtteil verbessern will. Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP), Sozialdezernentin Elke Voitl und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (beide Grüne) sowie Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtung sind in die Sitzung eingeladen, um über das Angebot zu berichten, das Anfang März offiziell an den Start gegangen ist. Das Team hat aber bereits vorher mit der Arbeit begonnen und sich im Viertel vorgestellt. bos

Der Ortsbeirat 1 trifft sich am heutigen Dienstag, 21. März , 19 Uhr, im Saalbau Gallus, Frankenallee 111.