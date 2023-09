Brand in der Julius-Leber-Schule

Von: Boris Schlepper

Teilen

Am Mittwoch, 6. September, musste die Feuerwehr in die Julius-Leber-Schule an der Seilerstraße ausrücken. © Bernd Kammerer

Die Berufsschule in der Frankfurter Innenstadt bleibt in Teilen noch bis Ende der Woche geschlossen. Laut Feuerwehr sind Akkus heiß geworden. Größere Schäden sind nicht entstanden.

Seit knapp einer Woche ist die Julius-Leber-Schule an der Seilerstraße in Teilen geschlossen. Am vergangenen Mittwoch gab es im Bereich der Turnhalle der Berufs- und Fachoberschule einen Brand, vermeldet der stellvertretende Schulleiter Oliver Schulz auf der Homepage. Bis einschließlich Freitag, 15. September, könne das denkmalgeschützte Hauptgebäude wegen der Ursachenanalyse nicht betreten werden. Pausenhof und Schulcontainer seien dagegen zugänglich. Unterricht finde in Präsenz- und Distanzform statt.

Der Brand brach in einem Technikraum im Kellerbereich zwischen Hauptgebäude und Turnhalle aus, informiert Thomas Hauf vom Dezernat Bildung, Immobilien und Neues Bauen auf Anfrage der FR. „Aus diesem Grund wurden beide Gebäudeteile vorsichtshalber geschlossen.“ Der Brand selbst habe keine größeren Schäden verursacht. Lediglich die Not- und Sicherheitsbeleuchtung der Turnhalle sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Von außen seien keine sichtbaren Schäden an den Gebäuden zu erkennen. So lange die Not- und Sicherheitsbeleuchtung jedoch nicht wieder funktionstüchtig sei, könne die Turnhalle nicht genutzt werden.

Defekte Akkumulatoren

Das in den 50er-Jahren errichtete Hauptgebäude der Berufsschule habe keine technischen Beeinträchtigungen, sagt Hauf. Dieses sei an ein anderes Notstromsystem angeschlossen. Wegen des Rauchs sei eine Schadstoffmessung in die Wege geleitet worden, um sicher zu gehen, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe ausgetreten sind und sich alle Menschen unbeschadet im Gebäude aufhalten können. „Die Messergebnisse sollten Ende dieser Woche vorliegen und wir hoffen, danach das Hauptgebäude wieder zur Schulnutzung freigeben zu können“, so der Dezernatssprecher. Sollte das nicht der Fall sein, sei es denkbar, dass Teile der Schule weiter geschlossen bleiben und etwa noch gereinigt werden müssten.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Thomas Koch waren die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in der Berufsschule. In einem Stromverteilerkasten hätten Akkumulatoren gedampft. „Richtig gebrannt hat es nicht.“ Einer der Akkus, die Teil einer Notstromversorgung seien, sei geplatzt. Die Feuerwehrleute hätten die Batterien ausbauen und anschließend im Hof in einem Wasserbecken kühlen müssen. Auch hätten sie die Räume lüften müssen.

Am nächsten Tag habe dann die FES die defekten Akkus zur Entsorgung abgeholt, sagt Feuerwehrsprecher Koch. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, konnte er nicht sagen. Einige der Einsatzkräfte, die ohne Atemschutzgeräte in den Technikraum vorgerückt seien, hätten anschließend über Husten geklagt.

Seit langem schon wartet die Schulgemeinde auf eine Sanierung. Da im laufenden Betrieb gearbeitet werden soll, muss ein Teil nach Fechenheim in die ehemalige Freie Christliche Schule ausgelagert werden. Um dem wachsenden Platzbedarf gerecht zu werden, wird seit 2009 auch in Containern auf dem Schulhof unterrichtet.