Innenstadt Frankfurt: Neues Leben im Baudenkmal

Von: Christoph Manus

So soll das Gebäude Stiftstraße 8-10 in Nähe der Zeil in der Frankfurter Innenstadt nach der Revitalisierung aussehen. © CLL / Scheinbar_Real

In Nähe der Frankfurter Zeil wird ein denkmalgeschütztes Jugendstilensemble umfassend erneuert. Der Komplex zwischen Stift- und Brönnerstraße soll Platz für Läden und Büros bieten.

Das denkmalgeschützte Ensemble Stiftstraße 8-10, in dem lange ein Supermarkt war, und Brönnerstraße 5-9, das einst den Club „Sinkkasten“, später das „Zoom“ beherbergte, werden umfassend erneuert. Der Investmentmanager CLL, der den Komplex in Nähe der Zeil Ende 2021 erwarb, hat nach eigener Mitteilung nun die Baugenehmigung erhalten. Die Gebäude sind bereits entkernt, der eigentliche Baubeginn ist für Anfang kommenden Jahres geplant. Mitte 2025 sollen rund 4700 Quadratmeter Büro- und Einzelhandelsfläche im Projekt „Bonwit & Bär“ bezogen werden können.

Das Ensemble um das 1903 im Jugendstil erbaute Geschäftshaus an der Stiftstraße steht aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen als Kulturdenkmal unter Denkmalschutz. Die Gebäude der ehemaligen Firma „Porzellan Bär“ gelten dem Landesamt für Denkmalpflege als ein wichtiges Zeugnis deutsch-jüdischer Unternehmensgeschichte in der Frankfurter Innenstadt.

Gebäude an der Brönnerstraße in der Frankfurter Innenstadt werden umgebaut

„Wir möchten dem Gebäude seinen ursprünglichen Glanz wiederverleihen, ohne dabei Einbußen in Bezug auf modernste Qualitätsansprüche machen zu müssen“, sagt Lucas Moser von CLL. Dazu soll etwa das vierte Obergeschoss des Gebäudeteils an der Brönnerstrasse abgerissen werden, um es in einer „möglichst nahen Angleichung der Dachform an die Ursprungsform“ neu zu errichten. Die Rede ist auch von der Schaffung neuer Balkon- und Terrassenflächen.

Im Haus Stiftstraße 8-10 werden übergangsweise Werke von Rainer Raczinski, Chris Müller von Baczko, Gabriele von Lutzau, Julia Roppel und Felicitias von Lutzau zu sehen sein. Vernissage ist am Donnerstag (7. 9. 2023) um 19 Uhr. Anschließend ist die Ausstellung jeweils mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet.