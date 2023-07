Kritik an der Kulturmeile

Von: Florian Leclerc

Das neue Schauspiel soll auf dem Areal der Sparkasse gebaut werden. © Peter Jülich

Die Initiative Zukunft Städtische Bühnen sieht höhere Kosten und mehr CO2-Emissionen bei der Kulturmeile.

Die Initiative Zukunft Städtische Bühnen, die sich für eine Sanierung von Oper und Schauspiel im Bestand einsetzt, lehnt die von Oberbürgermeister Mike Josef und Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD) ausgehandelte Kulturmeile ab. Dabei soll die Oper auf dem Willy-Brandt-Platz neu gebaut werden, das Schauspiel an der Neuen Mainzer Straße 47-51, wo derzeit das Hauptgebäude der Frankfurter Sparkasse ist. Frankfurter Sparkasse, Hessische Landesbank (Helaba) und die Stadt haben eine Absichtserklärung unterschrieben, die bis Juli 2024 gültig ist.

Die Initiative Zukunft Städtische Bühnen rund um die Hochschullehrenden Maren Harnack, Philipp Oswalt und den Kulturhistoriker Alfons Maria Arns führten aus, die Kulturmeile sei teurer als die Sanierung der Doppelanlage im Bestand. Die Stadt müsse das Grundstück von Frankfurter Sparkasse und Helaba in Erbpacht übertragen bekommen. Das koste 431 Millionen Euro über einen Zeitraum von 199 Jahren.

Die Standorte von Oper und Schauspiel © Stadt Frankfurt

Am Willy-Brandt-Platz, welcher der Stadt gehöre, fielen solche Zusatzkosten nicht an. Auch koste ein Interim für die Oper, welche vorübergehend ins neu gebaute Schauspiel ziehen würde, zusätzliches Geld etwa für den Einbau des Orchestergrabens. Nicht zeitgemäß findet die Initiative, dass an der Neuen Mainzer Straße intakte Bürogebäude abgerissen werden sollen. Im Vergleich zum Neubau der Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz würden so geschätzt etwa 20 000 Tonnen Kohlendioxid mehr freigesetzt.

Neue Gegenüberstellung mit Sanierung im Bestand gefordert

In der bestehenden Doppelanlage seien die Werkstätten, der Zuschauerbereich und die Bühnen strukturell intakt, das Wolkenfoyer sei denkmalgeschützt. Die städtische Stabsstelle Zukunft Städtische Bühnen geht allerdings davon aus, dass 90 Prozent des Wolkenfoyers nicht erhalten werden können.

Die Initiative Zukunft Städtische Bühnen fordert die Stadtverordneten dazu auf, den Beschluss über den Abriss der Doppelanlage zu überdenken. Die Stadt solle die Varianten Kulturmeile, Spiegelvariante, Doppelanlage und Doppelanlage mit Teilsanierung den Kriterien Kosten, CO2-Bilanz, Denkmalschutz und Zeitplan gegenüberstellen.

Eine ähnliche Übersicht gibt es bereits: Im Bericht der Stabsstelle von Februar 2023. Einzig die Sanierung der Doppelanlage spielt darin keine Rolle, weil die Stadtverordneten sie 2020 unter anderem wegen zeitlicher und finanzieller Risiken abgelehnt hatten.

Nach der Sommerpause wollen die Stadtverordneten über die Kulturmeile diskutieren.