Initiative Seebrücke ist enttäuscht von der Stadt Frankfurt

Von: Georg Leppert

Teilen

Die Initiative Seebrücke fordert auf dem Paulsplatz, dass die Stadt für laufende Kosten eines Rettungsschiffs aufkommt. C. Boeckheler © christoph boeckheler*

Die Initiative fordert, dass Frankfurt die Patenschaft für ein Rettungsschiff übernimmt. Doch die Stadtregierung stellt nur 20000 Euro in Aussicht.

Andreas Werther macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Der Sprecher der Initiative Seebrücke Frankfurt hat Erwartungen an die Stadt Frankfurt, die im Herbst 2021 dem Bündnis „Sicherer Hafen“ beitrat. Doch derzeit deutet wenig darauf hin, dass seine Hoffnungen erfüllt werden.

Was die Initiative von den Politiker:innen im Römer erwartet, machte sie am Dienstagnachmittag bei einer Kundgebung anlässlich des Weltflüchtlingstags auf dem Paulsplatz deutlich. Die Stadt Frankfurt soll die Patenschaft für ein Rettungsschiff übernehmen, das im Mittelmeer zum Einsatz kommt, um in Seenot geratene Flüchtlinge aufzunehmen. Als Kommune, die sich als „Sicherer Hafen“ sieht, sollte Frankfurt die laufenden Kosten für das Schiff übernehmen, etwa für Diesel oder Reparaturen.

Zudem wünscht sich die Seebrücke juristischen Beistand der Stadt. Die Initiative werde von der italienischen Regierung regelmäßig mit Prozessen überzogen und brauche Anwältinnen und Anwälte.

Und schließlich sollte sich die Stadt auch bei der Aufnahme von Geflüchteten stärker engagieren, findet Werther – getreu dem Motto der Kundgebung auf dem Paulsplatz „Schiff ahoi! Frankfurt hat Platz!“. So soll die Stadt die Menschen, die von ihrem Patenschiff gerettet werden, auch aufnehmen.

Tatsächlich hat die Koalition im Römer dieser Tage eine Unterstützung der Seenotrettung beschlossen. 20 000 Euro will die Stadt dafür ausgeben. Damit will die Koalition die Gruppe Frankfurt der Organisation Sea-Eye unterstützen, wie die Fraktionschefin der Grünen, Tina Zapf-Rodriguez, erklärt.

Andreas Werther ist damit überhaupt nicht zufrieden. Im Gespräch mit der FR nennt er die von der Regierungskoalition in Aussicht gestellte Summe „lächerlich“. Nach seinen Recherchen kostet selbst mit einem kleinen Boot jeder Einsatz um die 50 000 Euro. Jährlich fielen für ein solches Schiff zwischen 300 000 und 400 000 Euro an. Frankfurt habe im vergangenen Jahr 2,6 Milliarden Euro an Gewerbesteuer eingenommen und plane, ein Schauspielhaus für 1,3 Milliarden Euro zu bauen. Dass eine Stadt, die sich für die Teilnahme am Bündnis „Sicherer Hafen“ entschieden habe, dann nur 20 000 Euro aufbringen wolle, kann der Seebrücke-Sprecher nicht nachvollziehen.

Tina Zapf-Rodriguez versteht diese Kritik nicht. Mit der Unterstützung der zivilen Seenotrettung setze Frankfurt eine Forderung aus der Potsdamer Erklärung um, die der Maßstab für das Bündnis „Sicherer Hafen“ ist. Und mit 20 000 Euro sei die Stadt unter allen Kommunen „sehr weit vorne dabei“.

Im Übrigen könne sie die Forderung nach Aufnahme von Geflüchteten auf einem bestimmten Rettungsschiff politisch nachvollziehen. Allerdings dürfte es rechtliche Hindernisse geben, glaubt die Politikerin der Frankfurter Grünen.