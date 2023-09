In Frankfurt vor Gericht: Schrecken der Schranken

Von: Stefan Behr

Symbolbild Schranke. Danke. © Peter Jülich

Ein Mann, der sich aus einem Parkhaus befreite, will Gerechtigkeit - die Justiz nimmt sein Anliegen ernst.

Thomas S. steht wegen Betrugs und Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht, weil er Einspruch gegen einen Strafbefehl von 90 Tagessätzen à 30 Euro eingelegt hat.

Die Staatsanwaltschaft klagt ihn an, am Morgen des 23. Juli 2022 in ein von der Bahn betriebenes Parkhaus am Hauptbahnhof gefahren zu sein - mit dem festen Vorsatz, die Parkzeche zu prellen. Als er am späten Abend wieder hinausfuhr habe er, statt 33 Euro zu zahlen, die Schranke „händisch“ geöffnet. Und - Klickeradoms! - sie war perdu und musste für 4127 Euro repariert werden. Und dann habe er auch noch wahrheitswidrig behauptet, die Ticketautomaten seien defekt gewesen.

Thomas S. ist ein ruhiger, höflicher Mann. Also einer, dessen Zorn man fürchten sollte. Aber er bewahrt die Ruhe, auch als sein Verteidiger sich leicht verspätet: Parkplatzprobleme! Er habe niemanden betrogen, versichert der kaufmännische Angestellte aus Bad Homburg. Die Automaten seien defekt gewesen. Das seien sie in dem Parkhaus, das er oft und immer zahlend nutze, ständig. Normalerweise wende er sich dann an Mitarbeiter, aber an diesem späten Abend seien keine mehr da gewesen.

Er habe sie ja gesucht. Er habe auch an sämtlichen Automaten die Störfalltaste gedrückt. Mit erschreckendem Resultat: „Da kam dann immer klassische Musik und die Durchsage: ,Wir nehmen ihr Anliegen ernst!‘“

Schließlich sei er mit seinem Auto vor die Schranke gefahren und habe dorten in sinnloser Verzweiflung wie ein Wutbürger vor der Letzten Generation minutenlang gehupt. Kein Retter habe die Signale gehört. Da habe er die Schranke eben angelupft. „Sie war leicht wie ein Joghurtbecher.“ Und offenbar ebenso zerbrechlich. Das tue ihm leid. Er habe sich in seinen 60 Lebensjahren noch nie vor dem Zahlen gedrückt - „Warum soll ich jetzt damit anfangen?“

Das fragt sich auch die Richterin. Der Betrugsvorwurf ist rasch vom Tisch. Es gibt Aufnahmen einer Überwachungskamera, die zwar nicht klären, ob S. gehupt hat, aber immerhin beweisen, dass er lange vor der Schranke stand. Und dass er beim Öffnen der Schranke keine brachiale Gewalt anwendete. Er hebt sie einfach hoch wie einen Joghurtbecher. Damit hat sich auch die Sachbeschädigung erledigt. „Die erfordert Vorsatz“, sagt die Richterin, die hier keinen erkennen kann.

Das Verfahren wird folgerichtig eingestellt. S. muss nicht einmal die Kosten tragen. Dazu trägt auch das seltsame Gebaren der Parkhausbetreiber bei: Die Schranke, die äußerlich keine Schrammen zeigte, war ruckzuck repariert - die beauftragte Firma hatte den beschädigten Teil des Innenlebens noch auf Lager und verbaute den, ohne ihn zu berechnen. Erst Monate später entschlossen sich die Betreiber, doch lieber ein neues Teil einzubauen - wohl in der Hoffnung, S.s Versicherung werde schon zahlen, was sie auch tat.

Am Ende hat der Prozess eine schöne Pointe. Ein als Zeuge geladener Parkhausmitarbeiter verneint die Frage der Richterin, ob er zu erstattende Anreisekosten hatte. „Wie sind Sie denn gekommen?“ „Mit dem Auto.“ „Wo steht das?“ „Im Parkhaus.“ Das müsse er zahlen, mahnt die Richterin, sonst könne es übel enden. Mit etwas Glück könne er sich das Parkgeld auch gleich von den Mitarbeitern der Gebührenausgabestelle auszahlen lassen - „die sind nicht immer da, aber Sie können es probieren“. Falls nicht, wird dann vielleicht zum Trost klassische Musik gespielt. Auf jeden Falls wird das Anliegen ernst genommen.