In Frankfurt von einem Musikgenuss zum anderen gehen

Von: Anja Laud

Francesca Venturi Ferriolo spielt in der Galerie Leuenroth, Galeristin Kirsten Leuenroth hört zu. © Rolf Oeser

Sechs Galerien in der Fahrgasse in Frankfurt öffnen am Samstag, 4. März, ihre Türen für „Barocke Wandelkonzerte“

Wer am Samstag durch die Fahrgasse in Frankfurt bummelt, wird vielerorts Musik hören. Sechs der dort ansässigen Galerien öffnen an diesem Tag von 17 Uhr an ihre Türen für „Barocke Wandelkonzerte“. Musiker:innen aus der Alten-Musik-Szene spielen vor Bildern zeitgenössischer Künstler:innen auf teilweise historischen Instrumenten Kompositionen von unbekannten Barockkomponisten.

Alte Musik, zeitgenössische Kunst: Die Idee zu diesem Abend der Kontraste hatte Francesca Venturi Ferriolo, Vorsitzende des „Animato Vereins zur Förderung der Alten Musik“. Sie fragte während der Corona-Pandemie auf der Suche nach Aufführungsorten für professionelle Musiker:innen Galerist:innen in der Fahrgasse, ob sie ihre Ausstellungsräume für Konzerte zur Verfügung stellen könnten. Mit ihrer Idee lief sie offene Türen ein. „Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten“, sagt Kirsten Leuenroth, deren Galerie sich in der Fahrgasse 15 befindet. Die Musiker:innen könnten die Besucher:innen mit klassischer Musik begeistern, die Galerist:innen mit Kunstwerken.

Weil das erste der „Frankfurter Galeriekonzerte“ im September 2021 selbst unter Corona-Bedingungen ein Erfolg war, entschieden sich alle Beteiligten für eine größere Neuauflage. Das „Barocke Wandelkonzert“ an diesem Samstag ist das erste von insgesamt drei Galeriekonzerten. Weitere Konzertabende, bei denen die Besucher:innen von Galerie zu Galerie gehen, sind für den 3. Juni und 7. Oktober geplant. Alle Konzerte werden von „Animato“ organisiert. In dem 2020 gegründeten Verein kommen professionelle Musiker:innen zusammen, deren Fokus auf Barock und klassischer Musik liegt. Sie tauschen untereinander Fachwissen zu Musikgeschichte und Spielweisen aus, und sie haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen andere für unbekannte Komponist:innen begeistern.

Musik am Samstag Die „Frankfurter Galeriekonzerte“ werden am Samstag, 4. März, als „Barocke Wandelkonzerte“ von 17 bis 21 Uhr in sechs Galerien in der Fahrgasse in Frankfurt abgehalten. Das Auftaktkonzert mit einer Einführung in den Abend beginnt um 17.30 Uhr in der Galerie Maurer, Fahrgasse 5. Eintrittkarten zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) im Vorverkauf auf eventim.de oder an der Abendkasse in der Galerie Maurer. lad Mehr zum Programm: www.animato-altemusik.com

Die „Barocken Wandelkonzerte“ beginnen am Samstag um 17.30 Uhr in der Galerie Maurer mit dem Eröffnungskonzert und einer Einführung in den Abend. Danach schließen sich in zwei Zeitfenstern, von 18 bis 18.40 Uhr und 19.20 bis 20 Uhr, 20-minütige Konzerte in den Galerien Leuenroth, Rothamel, Greulich, Siedlarek sowie in der Christel-Wagner-Galerie an, die je Slot zweimal wiederholt werden. Die Besucher:innen können von einer Vorführung zur anderen gehen und sich Werke etwa von Bartolomeo Campagnoli oder Georg Philipp Telemann anhören. In den Pausen können sie sich Kunstwerke anschauen, mit den Galerist:innen ins Gespräch kommen und dabei ein Glas Wein trinken. Der Abend klingt mit einem Abschlusskonzert, das um 20.40 Uhr beginnt, in der Galerie Maurer aus.

Probleme, Musiker:innen für diese etwas andere Konzertreihe zu gewinnen, hatte „Animato“ nicht. „Es gab viele Bewerber:innen“, sagt Francesca Venturi Ferriolo. Die Barockbratschistin wird bei zwei der Konzerte zu hören sein. Sie wird dabei auf dem Nachbau einer historischen Bratsche spielen.