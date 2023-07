In Frankfurt in luftiger Höhe zelten

Von: Anja Laud

Teilen

Auch Familie Heisters aus Nieder-Erlenbach hat sich in ihrem Zelt auf derDachterrasse des Skyline Plaza eingerichtet. © Rolf Oeser

Der Campingplatz auf dem Skyline Plaza ist eröffnet. Auf Frankfurter Rooftops öffnen bei schönem Wetter auch Restaurants und Bars.

Mit Schlafsäcken und Kopfkissen kommt Familie Kopp ins Skyline Plaza. Der Grund für die für einen Besuch im Einkaufszentrum ungewöhnliche Ausrüstung: Jutta und Dirk Kopp und ihre Tochter Carlotta (11) verbringen dort im Zelt die Nacht. „Auf Frankfurts höchstem und schönstem Campingplatz“, sagt Olaf M. Kindt, Center-Manager des Skyline Plaza, der dort am Donnerstagabend die Camping-Saison eröffnete.

„Wir wollten vor unserem Urlaub noch ein kleines Abenteuer haben“, begründet Jutta Kopp, warum sie sich für das Skyline- Camping entschieden haben. Bis Sonntag, 6. August, werden Familien, Cliquen oder Paare in einem der zwölf Vierer-Zelte, die auf der Dachterrasse aufgebaut worden sind, übernachten und den Blick auf die umliegenden Hochhäuser genießen. Die Frankfurter Familie gehört zu denjenigen, die schnell genug waren. „Alle Termine waren in Windeseile ausgebucht“, sagt Kindt, der im vergangenen Jahr selbst mit seinem zehnjährigen Sohn eine Nacht auf dem Camping-Platz in luftiger Höhe verbracht hat. „Die Aussicht ist herrlich bei Nacht.“

In Regenjacken stehen die Kopps auf der Terrasse des nahe gelegenen „Alex“. „Wir freuen uns auf unser Abendessen“, sagt Dirk Kopp. Um 17 Uhr haben sie eingecheckt und ihre Sachen in ihr Zelt gebracht. Wegen des Regens entfällt an diesem Abend die Lagerfeuerromantik, die den Camper:innen sonst in dem kleinen Zeltdorf geboten wird. Auch der Gitarrist, der sonst Lieder spielt, kann nicht auftreten. Das Barbecue gibt es im Restaurant.

Über den Dächern Frankfurts Das Skyline-Camping auf dem Dach des Skyline Plaza im Europaviertel ist bereits ausgebucht. Wer dort im kommenden Jahr eine Nacht verbringen möchte, sollte sich früh auf www.skylinecamping.de informieren. Weitere Rooftop-Locations sind in Frankfurt auf vielen Dächern von Park- und Bürohäusern sowie Hotels zu finden. Hier eine Auswahl: Citybeach , Konstablerwache Parkhaus, Töngesgasse 8, montags bis donnerstags von 13 bis 22 Uhr, freitags bis 23 Uhr sowie samstags von 12 bis O Uhr, sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist montags bis freitags bis 17 frei, nach 17 Uhr sowie samstags und sonntags kostet der Eintritt 5 Euro. Mehr Infos und Reservierung: citybeach-frankfurt.de „Gaia“, Bar und Restaurant mit mediterraner Küche auf dem Dach des Parkhauses der Börse, Kaiserhofstraße 12. Dienstags bis freitags von 17.30 Uhr bis 1 Uhr morgens geöffnet, samstags bereits ab 16 Uhr. Eintritt 5 Euro pro Person. Mehr Infos und Reservierung: gaiafrankfurt.de Skylounge , Restaurant in der siebten Etage des Warenhauses Galeria, Zeil 116-126, direkt an der Hauptwache. Es ist montags bis samstags von jeweils 9.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Auf der Terrasse befindet sich eine Bar. Reservierungen werden unter 069/219 1579 angenommen. Skybar auf der Dachterrasse des Ruby-Hotels, Neue Rothofstraße 3, täglich bis 22 Uhr geöffnet. Reservierung: www.ruby-hotels.com, Destination Frankfurt auswählen. Chicago Roof , Bar auf dem Gekko- Hotel, Mainzer Landstraße 167, nahe dem Hauptbahnhof, montags bis samstags von 17 bis 22 Uhr. Keine Reservierung, es gilt das Prinzip „first come, first serve“. Website: www.gekko-house.com/rooftop lad

Jutta und Dirk Kopp haben jeweils 50 Euro für die Übernachtung gezahlt, im Preis enthalten ist das Barbecue-Büffet im „Alex“, ein 45-minütiger Besuch im Spa und die Parkgebühr. Carlotta darf umsonst ins Zelt. Für Kinder bis 14 Jahren ist die Übernachtung umsonst. Für ihr Essen müssen ihre Eltern 19 Euro zahlen. Getränke gehen extra.

Das Camping auf dem Skyline Plaza ist im Sommer eines von vielen Angeboten auf den Dächern Frankfurts. Wer mag, kann auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache auf dem „Citybeach“ den Blick auf die Frankfurter Skyline genießen oder sich auf dem Dach des Parkhauses Börse im „Gaia“ mit Ausblick mediterrane Speisen servieren lassen. Vorausgesetzt, das Wetter ist schön. Auf dem Rooftop des Skyline Plaza wird bei jedem Wetter gezeltet. „Wir lassen uns von den Regentropfen in den Schlaf trommeln“, sagt Jutta Kopp.