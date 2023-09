In Frankfurt gibt es auch im Herbst Baustellen an Straßen

Von: Florian Leclerc

Die VGF baut die Haltestelle in der Lange Straße vor dem Hospital zum Heiligen Geist barrierfrei um. Rüffer © Rüffer

In Frankfurt geht der Straßenbau in den kommenden Wochen weiter. Vor einem Krankenhaus wird eine barrierefreie Haltestelle gebaut.

In den Sommerferien hat die Stadt etwa 20 Straßen saniert. Teilweise gehen die Arbeiten weiter, teilweise stehen neue an. Hier ein Überblick über die Baustellen ab dieser Woche.

Die Allerheiligenstraße bleibt zwischen Lange Straße und Stoltzestraße bis Freitag, 29. September, für den Verkehr gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an einer Fernwärmeleitung durch die Mainova.

Die Lange Straße hat zwischen Rechneigrabenstraße und Schöne Aussicht bis Anfang 2025 weniger Fahrspuren. Die VGF baut in dieser Zeit die Haltestelle Hospital zum Heiligen Geist barrierefrei um. Zusätzlich wird die Fischerfeldstraße in Höhe Lange Straße gesperrt.

Die Darmstädter Landstraße wird stadteinwärts zwischen Offenbacher Landstraße und Mühlbruchstraße bis Samstag, 30. September, für den Verkehr gesperrt. Grund ist eine Leitungsverlegung durch die Netzdienste Rhein-Main.

Die Neue Mainzer Straße hat bis Mitte November, weniger Fahrspuren. In dieser Zeit wird eine neue Fußgängerquerung an der Kreuzung Neue Mainzer Straße und Junghofstraße gebaut.

Die Dortelweiler Straße wird zwischen Friedhof Bornheim und An den Röthen bis Sonntag, 10. September, in beiden Richtungen gesperrt. Grund sind Leitungsarbeiten durch die Netzdienste Rhein-Main. Die Metrobuslinie M34 fährt ersatzweise über Friedberger Landstraße, Alleenring und Rohrbachstraße. Von Mitte September bis Juni 2024 stehen zwischen Friedhof Bornheim und An den Röthen Kanalarbeiten an; die Fahrspuren werden reduziert.

Die Melchiorstraße in Höchst bekommt eine neue Fahrbahn, neue Gehwege, größere Baumscheiben; die Kreuzungsbereiche an der Antoniterstraße und der Justinuskirchstraße werden barrierefrei. Die Arbeiten sind voraussichtlich im November abgeschlossen. Die Kosten betragen etwa 320 000 Euro. Zwischen Justinuskirchstraße und Antoniterstraße wird die Melchiorstraße bis Freitag, 3. November, halbseitig gesperrt. Gegen Ende der Arbeiten wird der Bereich voll gesperrt.

Die Mörfelder Landstraße ist wegen Reparaturarbeiten an einer Bahnbrücke vom heutigen Mittwoch, 6. September, bis Montag, 30. Oktober, jeweils Sonntags- bis Freitagsnacht in der Zeit von 20 und 5 Uhr zwischen Otto-Fleck-Schneise und Am Oberforsthaus nur einspurig in beide Richtungen befahrbar. An Veranstaltungstagen im Stadion pausieren die Arbeiten.