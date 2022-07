In Frankfurt Afrika feiern

Von: Anja Laud

Internationale Stars kommen zum Akrikanischen Kulturfest im Frankfurter Rebstockbad. Es wird von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Juli, im Rebstockpark gefeiert.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wird von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Juli das Afrikanische Kulturfest wieder im Frankfurter Rebstockpark gefeiert. Es steht unter dem Motto „Frieden und Entwicklung“ und bietet neben Kunsthandwerk sowie kulinarischen Spezialitäten Auftritte von internationalen Künstlerinnen und Künstlern.

Die Traditionsveranstaltung für die ganze Familie wird am Freitag um 16 Uhr eröffnet, und das mit einem ernsten Anspruch. „Das Afrikanische Kulturfest will in diesem Jahr weltweit ein Ende der Kriege und des Wettrüstens fordern und sich für eine Entwicklung in eine gerechte und solidarische Welt einsetzen“, teilt der ausrichtende Verein „Afrika Kulturprojekte“ mit.

Das „Forum im Zelt“ befasst sich am Samstag von 14.30 Uhr an mit der Frage, was der Krieg in der Ukraine mit Afrika zu tun hat. Es diskutieren der Bundestagsabgeordnete Armand Zorn (SPD) und Aziz Salome, Politikwissenschaftler und Mitglied der Forschungsgruppe und Initiative zur Befreiung Afrikas.

